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【廣編】貝膚黛瑪證實！假貨流通部分知名電商　呼籲消費者認明官方通路

貝膚黛瑪證實！假貨流通部分知名電商（圖／品牌提供）

【廣編特輯】

圖、文／貝膚黛瑪提供

BIODERMA貝膚黛瑪自1977年創立，受全球超過15萬醫學專家推薦，其專業護膚品源自醫學中心專為肌膚疾病所設計的產品，並在專業實驗室中嚴格控管品質，所有產品均為法國生產後行銷至全世界。台灣諾奧思有限公司暨其授權通路為官方授權經銷，全品項堅持法國原裝進口，以確保消費者權益與肌膚健康。然而近期，市場上假貨流通漸增，經BIODERMA法國總部檢驗比對，發現部分市面上「舒敏高效潔膚液」為「非官方生產」之仿冒商品，其中一例為「舒敏高效潔膚液-商品批號P28031」，已經由法國諾奧思總部證實為「非官方生產」之仿冒商品，且已在市面上流竄。

同時，有其它批號外觀與正貨雷同，但內容物可能與原廠真品差異極大，且已有部分商品經確認為來源不明之劣質假貨，甚至在知名通路電商大量販售。提醒消費者，所有「非官方通路購買」之貝膚黛瑪商品，均無法保證為正品，甚至有危害肌膚之疑慮。法國諾奧思總部將會致力查明假貨問題，保障消費者權益與健康，同時BIODERMA貝膚黛瑪呼籲消費者謹慎檢視已購買之商品，若發現假貨或有疑慮商品，儘速向原購買通路申訴。

BIODERMA法國貝膚黛瑪再次呼籲消費者，假貨可能有成分來源不明、品質安全堪憂、效期做假、改標疑慮，以及運輸保存不當之種種疑慮，可能引發肌膚問題，甚至造成肌膚傷害！此外，BIODERMA法國貝膚黛瑪對非官方輸入商品之品質、包含其他輸入業者自稱為平行輸入、國際航空版、法國版、水貨等商品，無法保證其品質、安全或儲存條件。為了保障消費者權益，呼籲消費者勿購買不明來源之商品，以保障權益與肌膚健康。

此外，除官方授權通路外，更要認明【官方授權通路之官方旗艦店】，加上識別唯一輸入業者【台灣諾奧思有限公司】，切勿在「非官方授權」之通路購買商品，更要留意極低價組合或商品，避免購買到非官方輸入商品。

BIODERMA法國貝膚黛瑪 官方輸入正品購買來源
貝膚黛瑪官方網站：https://www.bioderma-naos.com.tw/
官方授權實體通路：康是美、屈臣氏、寶雅、COSTCO
官方授權電商通路：蝦皮商城貝膚黛瑪官方旗鑑館 https://shopee.tw/bioderma_taiwan (請留意除官方旗艦店外的所有賣家，均「非」官方輸入)
專業醫療通路

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