霜淇淋買1送1、咖啡10元喝！超商周末省錢優惠一次看

▲7-11咖啡優惠「第二杯10元」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

周末適逢38婦女節，超商紛紛推出優惠，即日起至3月9日星期五六日期間，7-11、全家、萊爾富等多項商品「買1送1」，咖啡第二杯10元。OKmart咖啡限時買2送2，美廉社咖啡超殺價29元，還有多項綠色商品「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11自3月7日至3月9日「珍愛女人節」，多項商品買1送1、兩件更省，包括「Cheers氣泡水500ml」、「原味本舖養身杏仁茶240ml」、「農心辛炒麵」、「Mini口口香芝士脆風味/蝦條經典原味」、「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」、「韓國熊津紅蔘飲系列」等，通通買1送1。

另有哈根達斯迷你杯指定口味（巧克力／焦糖奶油脆餅）「加1元多1件」，同時CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵、大杯燕麥拿鐵「第二杯10元」，現萃茶冰淇淋紅茶「買1送1」。

▼7-11周末珍愛女人節，3月7日至3月9日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●全家康康5優惠

全家每周五六日限定的「全家康康5」，精選5樣商品買1送1，3月7日至3月9日推出：

Fami天然水 610ml（原價20元），買1送1。

WA!COOKIES 鐵觀音濃茶奶蓋雪糕（原價49元），買1送1。

Famiice 霜淇淋（限店販售，不限口味）（原價49元），買1送1。

Famiice 喝的霜淇淋（限店販售，不限口味）（原價69元），買1送1。

雀巢黑嘉麗黑莓子糖果（原價45元），買1送1。

農心安城湯麵（原價49元），買1送1。

▼全家超商3月7日至3月9日優惠。（圖／業者提供）

●全家會員限定優惠

全家便利商店即日起至3月9日推出會員限定優惠，多項商品買1送1、兩件更省，還有生活用品超值價，如：「三層抽取式衛生紙24包」特價345元（原價430元）、「大成鮮蛋10入×2盒」原價130元，特價99元。

農心辣泡菜拉麵、華元真魷味、怪獸部落貓咪零食，通通「買1送1」。「光泉牛乳TP200」指定品項任選「買2送2」，等於4瓶只要50元。健司辻利抹茶雪糕「加10元多一件」。

▼全家即日起至3月9日，會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

Hi-Life萊爾富同樣在3月5日至3月9日祭出「限時殺」優惠，多項商品買1送1、兩件更省，涵蓋飲料、零食、泡麵、生活用品等，適合日常補貨需求。

包括UCC無糖黑咖啡、農心辛拉麵、PowerBOMB爆能量飲料，通通「買1送1」。女性消費者也可把握蘇菲指定衛生棉（極緻綿柔超薄翼/超熟睡極薄棉柔夜用），任選3件只要139元（原價99元/件）。

▼萊爾富3月5日至3月9日「限時殺」優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

同時，萊爾富近來更攜手「蜂蜜先生」推出2款聯名咖啡，包括「蜂蜜拿鐵」、「蜂蜜美式」，3月5日起至3月11日限時嚐鮮價「買1送1」；3月12日至4月1日期間，則推出「第2件5折」優惠。

★OKmart

OKmart 推出「極柔感三層抽取式衛生紙」高CP值，開賣首日銷量較去年同期暴增10倍，讓門市緊急補貨。女神節期間120抽×6包，單串特價99元，一箱12入1188元，全台門市以及 OKmall 雲端商城販售中。

3月7日全台門市限定推出「大杯莊園美式 / 拿鐵（含極淬系列）」，同品項買2送2，線上「OKMALL」大杯莊園美式 / 拿鐵買10送10，再送500點（含極淬系列）。

▲OK mart 限時一天咖啡買2送2。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社3月7日至3月9日限時3天推出周末咖啡及限時促銷優惠，「大杯濃萃美式」特價29元/杯（市價50元），自備環保杯再省5元。

其他優惠還有「心樸廚房紙巾60組」一串6捲69元（市價99元）、可樂果任選2件45元（市價30元）、「雲林履歷黃肉地瓜」55元。

即日起至4月1日還推出「綠色商品促銷」，心樸龍眼蜜、中興頂級壽司米、舒跑S運補飲料、悅式Light鹼性水720ml、心樸鮮乳優格等通通「買1送1」，Simple Life三層抽取式衛生紙120抽6入99元。

歡慶三八婦女節，美廉社即日起至4月1日推出「女子購物季」門市預購活動，多款女性保養品及精品下殺。