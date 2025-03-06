【廣編】明星不只花露水　新品牌MSLS演繹香氛儀式感

▲香氛傳奇「明星花露水」，於2025開春推出全新品牌「 MSLS (Ming Sing Life Style) 」。

【廣編特輯】

圖、文／明星花露水提供

以時光淬煉跨越世代的香氛傳奇「明星花露水」百年經典全心再生，於2025開春推出全新品牌「 MSLS (Ming Sing Life Style) 」，以延續明星花露水的儀式感，開啟空間香氛之旅，書寫專屬個人的氣息詩篇。森晨貿易董事長郭琳表示，MSLS第一款植感香氛系列，就選擇與法國擁有170多年歷史的調香巨擘Robertet合作，以東方百年制香配方融入法式精品工藝調香，從點燃蠟燭的浪漫對話，到植萃感的療癒擴香，每一縷香氣都是對生活儀式感的深情致敬。

MSLS首款植感香氛系列新品包含3款擴香、2款香氛蠟燭以及4款空氣噴霧，嚴選通過全球最高指標「國際日用香料認證協會」IFRA認證的香精與精油，確保自然無毒，以純淨呵護每個點燃香氛的時刻。

MSLS不僅是香氛，更是一種生活態度，讓每一縷香氣成為日常療癒儀式。從東方經典到法式精品，MSLS與消費者一同探索氣味美學，感受香氛帶來的身心靈悸動。未來，將攜手更多國際調香大師，持續開發更貼合當代需求的香氛產品，首波植感香氛系列，見證明星花露水的百年守護，陪伴消費者迎接下一個世紀的經典香氛體驗。更多詳情請上：https://www.mingsing1907.com.tw/