麥當勞甜心卡3／12升級開賣　數位卡綁定APP「自助點餐可用」

▲麥當勞2025年甜心卡首度推出「實體+數位雙享」卡包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025年麥當勞超值神卡「買A送B甜心卡」終於來了，今年首度推出「實體+數位雙享」卡包，售價39元，除了實體卡可在門市臨櫃使用外，APP綁定數位序號更可以直接在自助點餐機享優惠，超級方便，3月12日起正式開賣。

麥當勞今年首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每包售價39元，內含實體卡1張及數位序號1組，其中，數位序號可綁定麥當勞APP，並在APP內的「甜心卡專區」自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，就可直接到門市自助點餐機或得來速點餐區掃碼完成點餐結帳，再也不用擔心忘記帶卡。

▲今年甜心卡實體卡有3款式。

實體甜心卡部分則開放在門市臨櫃使用，今年也換上新裝推出「薯條紅」、「蛋捲藍」與「雞塊黃」共3種款式，3月12日起正式開賣，售完為止，款式隨機出貨，提醒數位序號必須以麥當勞APP會員綁定才可使用、甜心卡則不適用於外送服務與部分餐廳。

▲▼甜心卡數位序號使用步驟。※點圖放大

2025年麥當勞甜心卡數位序號使用3步驟如下：

●步驟一「綁定」：進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→點選「掃描綁定」按鈕→掃描數位序號卡QR CODE→甜心卡綁定完成

●步驟二「領券」：綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→先選A區產品再選B區產品→確認領券數量（最多3張）→點選「領取甜心優惠券」按鈕→成功領取甜心優惠券

●步驟三「兌換」：領券後進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→選取「甜心優惠券」類別→選擇想使用的甜心優惠券→點擊「兌換」產生專屬QR CODE→掃描QR CODE即可兌換優惠

▲繼光香香雞祭出春季激省券。※點圖放大

另，繼光香香雞至4月2日前則祭出「春季激省券」，首推超人氣加價購優惠，只要消費滿百元即可用銅板價加購3款經典炸物，包括19元甜心地瓜球、59元蒜脆杏鮑菇、79元中份香香炸雞，部分門市還有超值限定甜甜圈買1送1好康。

再收3款幸福下午茶95元起，包括墨魚甜不辣+甜心地瓜球、蒜脆杏鮑菇+炸滷米血、雞皮+美式脆薯；以及3款豪華獨享餐119元起、2款雙人分享餐209元起、1款3人分享餐309元，3月3日起至4月2日限時開跑。