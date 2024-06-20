日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

▲日籍旅客攜帶生雞蛋入境，遭防檢局開罰3萬元。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

日本是國人出國最熱門的國家，因日本是禽流感疫區國家，雞鴨鵝等禽類肉品和蛋品都不得攜帶入境。農業部動植物防疫檢疫署基隆分署日前查獲，一名日籍旅客搭機來台，手提行李竟攜帶兩盒日本生鮮雞蛋，當場開罰3萬元並銷毀。防檢署提醒，不只生雞蛋，日本超商常見的半熟蛋也不可攜帶入境，光是今年上半年就攔查到5起案例。

防檢署副署長徐榮彬表示，一名日本籍旅客日前從日本搭機至松山機場入境，在其手提行李查獲2盒共12顆的生鮮雞蛋，當場開罰3萬元。徐榮彬說，不管是生雞蛋、半熟蛋或含半熟蛋的產品，都不得攜帶入境。

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徐榮彬指出，根據「動物傳染病防治條例」日本屬於禽流感疫區，禽類的肉品與蛋品都禁止輸入，光是今年1月起至6月17日就查獲5件旅客從日本攜帶蛋品入境遭到裁罰，其中有4件為半熟蛋（或含半熟蛋產品），1件為生鮮雞蛋，均裁罰3萬元。





▲日籍旅客攜帶生雞蛋入境，遭防檢局開罰3萬元。（圖／防檢署提供）

防檢署提醒，遊客赴日遊玩喜歡到便利商店採購，常有遊客買了半熟的溫泉蛋當點心，因為沒吃完丟進包包，結果不小心攜帶入境，吃上3萬元罰單；而日本超商常見的生菜沙拉、水果、炸雞皮等也不可攜入境。

防檢署說，如果遊客不慎誤帶，或不確定物品是否能攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，主動申報或當場丟棄就不會挨罰。