拿坡里慶生日「披薩、炸雞下殺54折起」！1997年生加碼喝1元飲料

▲拿坡里生日慶優惠開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶28歲生日，速食品牌「拿坡里」全門市即日起祭出「2大限時優惠」，凡購買大披薩或5塊炸雞可享最低54折起優惠，加碼限時3天凡出生年份為1997年（民國86年），還可用1元加購1.25飲料1瓶。

拿坡里2大生日慶優惠開跑，即日起至3月19日凡外帶或內用「大披薩」或「5塊炸雞」通通只要210元，最低祭出54折優惠，且披薩開放口味任選；至3月8日前加碼凡出生年份為1997年或民國86年，只要點購大披薩或5塊炸雞憑身份證件，即可用1元加購1.25L飲料1瓶，飲料有可樂、雪碧、蘋果蘇打、飛想茶（檸檬紅茶）及原萃日式綠茶任選。

▲摩斯漢堡34周年慶優惠再加碼。（示意圖／業者提供）

摩斯漢堡今年則迎來34周年並祭出加碼優惠，至4月30日前於MOS Order APP「安心取溫馨送」網羅6款餐點組合可享買3送1，包括經典早餐「蕃茄吉士蛋堡+方塊薯餅+大杯摩斯咖啡」買3送1特價360元、雙人早餐「培根雞蛋堡／蕃茄吉士蛋堡／火腿歐姆蛋堡3選2+方塊薯餅+大杯摩斯咖啡2杯」買3送1特價630元，各限量2000組。

午晚餐則有「和風蔬活牛肉堡+雞塊地瓜組+大杯冰紅茶」及「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+方塊薯餅+抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶」可享買3送1優惠價皆為615元、「雞塊地瓜組+抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶」買3送1優惠價450元，以上各限量1000組；還有「焦糖布丁+紅茶」買3送1優惠價300元，限量500組；以及特惠組「大杯冰紅茶」買3送2優惠價120元，限量10000組。