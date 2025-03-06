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7-11公布「2025福袋中獎名單」　348萬瑪莎拉蒂2名幸運兒出爐

▲▼7-ELEVEN新春福袋。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 新春福袋大獎開獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節福袋陸續開獎！7-ELEVEN在2025年新春福袋開賣上百款，祭出「348萬瑪莎拉蒂休旅車」2台、鎮金店「百萬金條」等大獎，如今也在官網公布中獎名單，其中瑪莎拉蒂中獎序號之一為「9BD48214C5」、主序號「V7QEVJVAHTUCV」，另一名幸運兒中獎序號「16AD11E534」、主序號「2Y5EFAUAGXUVP」，詳細獎項及領獎方式可至官網查詢。

7-11在官網公布「2025限量時來運轉開運福袋&驚喜包&福袋集點GO」中獎名單，此波抽獎在勵謹律師事務所蔡幸紋律師見證下進行抽獎，得獎者必須在2025年4月21日前將資料郵寄回函。

●市價348萬「瑪莎拉蒂Grecale GT」幸運得主2名：

1.中獎序號「9BD48214C5」，主序號「V7QEVJVAHTUCV」。
2.中獎序號「16AD11E534」，主序號「2Y5EFAUAGXUVP」。

●鎮金店「百萬金條10兩」幸運得主1名：

中獎序號「1CFCC68BFB」，主序號「D3BEV8WAJJU4N」。

●加碼獎「OPENPOINT 100萬點」3名：

1.中獎序號「2A51141EC3」，主序號「8W8ENN3ATVU2Y」。
2.中獎序號「DTHE5TXADVUK4」。
3.中獎序號「GBDEYRGA34UYV」。

其他獎項包括限量蠟筆小新驚喜包、哆啦A夢驚喜包祭出「OPENPOINT 2萬點」、「哆啦財神金飾」，小7集點卡福袋集點GO祭出「鎮金店-財聚純金元寶20g」等獎項，也已開獎完畢，詳情可至官方網站活動頁面查詢。

★全聯2025福袋開獎

▲全聯直播抽出2025福袋大獎，一口氣送出7台電動名車。（圖／翻攝全聯直播）

另外，全聯日前也抽出「2025新春蛇年福袋」大獎，包括價值358萬的「Porsche-Macan EV」2台、99.9萬「LUXGEN-N7」3台，還有跟《魷魚遊戲》第2季合作的「全聯經濟魷戲」也抽VOLVO純電休旅車2台，一口氣送出「7台電動名車」，已在2月27日律師見證下直播抽獎，幸運名單已在官網公布。

★萊爾富再抽台積電股票

▲萊爾富再抽「台積電股票」20張，即日起至4月29日開跑。（圖／業者提供）

萊爾富2025春節福袋「抽台積電股票」大受歡迎，先前已抽出2名，將於3月10日抽出第3名幸運兒。看準民眾好評，適逢「Hi-Life VIP APP」8周年慶，萊爾富也將再推抽「台積電股票20名」！

即日起至4月29日，只要成為「Hi-Life VIP APP」會員，到門市買300元、500元好運卡，就可獲得抽獎序號，另外買「Hi café、鮮食便當、來送禮平台指定組合」也能抽，如最低花35元買Hi café美式咖啡，就有機會用銅板價成為台積電股東。

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