明星勻稱緊緻好身材只羨慕就輸了！上腳NB科技跑鞋「Rebel v4」跟著傅孟柏、袁澧林跑步趣

▲明星藝人除了嚴格控制飲食外，也靠著規律運動來維持體態。眾多運動選擇中，慢跑絕對是最容易入門、最輕鬆也最便宜的選擇之一！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

滑開IG，迎面而來的是被韓團「漫畫腿」、idol 的馬甲線和洗衣板腹肌轟炸，眼紅卻只能乾瞪眼？別只是羨慕，明星們的好身材可不是天生的！這些明星藝人除了嚴格控制飲食外，往往也都靠著規律運動來維持體態。眾多運動選擇中，慢跑絕對是最容易入門、最輕鬆也最便宜的選擇之一！不需要昂貴的健身房會員費，只要一雙適合自己的跑鞋，踏出門就能隨時開啟運動模式。還不知道要挑哪雙跑鞋嗎？男神女神都在穿New Balance FuelCell Rebel v4，還不快跟上！

▲還不知道要挑哪雙跑鞋嗎？男神女神都在穿 New Balance FuelCell Rebel v4，還不快跟上！

傅孟柏：慢跑鍛鍊身心，Rebel v4助跑更有勁！

最近靠著熱播影集《童話故事下集》中「前男友」角色再度席捲粉絲心的金鐘視帝傅孟柏，不僅擁有俊朗外型和精湛演技，健碩結實的身材和健康陽光的形象也都令人印象深刻，忙碌的拍戲生活裡，他怎麼保持最佳狀態？答案就是——跑步！「跑步是一個實用的生活工具，非常適合用來觀察及整理自己的身心狀態」他說。

這項運動零門檻，不用器材不挑場地，穿上鞋就能出發，簡單到不行。

▲傅孟柏表示「一雙好跑的鞋，除了讓你有裸腳感、舒適感之外，對於地面的路感回饋也很重要」。

對傅孟柏來說，跑步是心靈與體能的雙重鍛鍊。「堅持下去的每一個五分鐘，都是再次的超越自己」他笑說。但要跑得遠、跑得爽，鞋子絕對不能拖後腿。他的選鞋標準也超嚴格：「一雙好跑的鞋，除了讓你有裸腳感、舒適感之外，對於地面的路感回饋也很重要」，試過一輪後，他毫不猶豫地推薦NB Rebel v4。這雙鞋搭載了品牌引以為傲的FuelCell中底科技，經過跑者數據和專業測試加持，每步都有滿滿能量回饋，還穩到不行。傅孟柏對此忍不住讚嘆，「Rebel v4輕到不行又透氣，節省了很多體力，再來是踩下去的回饋感，會讓我越跑越快，想要加速想要熱血！」

▲Rebel v4耐磨大底靈感來自頂級競速鞋，前掌抓地超穩，推進力滿點。

他還比喻：「好跑鞋就像車子的輪胎，減輕衝擊還得給力。」Rebel v4的耐磨大底從NB頂級競速鞋汲取靈感，前掌抓地穩如磐石，推進力與彈性更是加分，完全不拖累熱血心情，「鞋子不只是不帶來負擔，更要成為助力！」這是傅孟柏對於好跑鞋的定義，正與Rebel v4完美符合。

▲▼「先求帥，再求快！」傅孟柏笑說Rebel v4的魅力大到能夠「重新定義跑步與鞋子的關係，就在你穿上之後。」

連運動也追求風格的傅孟柏，對運動時的搭配也一樣不馬虎。Rebel v4被暱稱做「多巴胺跑鞋」也正是戳中了這一點——以清新薄荷綠搭配黑色流線型N字標誌，俐落清爽的設計直接讓人眼睛一亮！搭配身上那件輕薄好收納的防風外套，既好收納又能帥氣出門，他笑說：「跑步也能這麼好看，根本沒理由偷懶！」傅孟柏笑說Rebel v4的魅力大到能夠在穿上之後「重新定義跑步與鞋子的關係。」

袁澧林：慢跑成就完美體態，Rebel v4帶來極致舒適

有「香港文青女神」之稱的袁澧林可靜可動，從排球玩到去年加入香港女子甲組足球隊，運動早已是她的一部分，也讓她能夠一直維持著健康美的身材。跑步在她眼裡是最輕鬆的選擇：「一個人肯下樓就能跑，超方便！」愛運動的她對裝備當然超講究，「鞋子要舒適、輕便！還得包覆腳感、減輕膝蓋壓力。」試過Rebel v4後，她直接被圈粉：「彈性很好，不管跑柏油路還是跑道，支撐都很穩，腳完全不累！」

▲袁澧林大推Rebel v4輕盈無敵，像被鞋子溫柔抱住！

談到對Rebel v4的第一感受，袁澧林直言就是「超輕盈」的印象，她笑說「Rebel v4的輕盈感所向無敵。絕對是家中運動鞋中最輕的一雙！」Rebel v4用輕量透氣網布搭配FANTOMFIT技術和一體式鞋舌，貼合腳型卻不緊繃，跑起來透氣又自在。「鞋子越輕越能跑遠，超適合剛開始跑步的人」她補充。

▲Rebel v4顛覆日常跑鞋印象的流線型設計加上亮眼配色，讓運動穿搭也能很好看，就跟想突破自我、不隨意被外界定型的女孩們一樣。

那推進力也讓她驚艷，步伐輕盈又有動力，跑起來只想再多衝幾步。更別提這鞋的顏值，流線設計加上亮眼配色，運動穿搭直接加分，不管專業跑還是日常休閒都好看。「跑步很簡單，跑出去就對了，但鞋子一定要能陪我走天涯！」袁澧林說，而Rebel v4就是她的心頭好。

全方位的跑步搭檔！一鞋滿足各種跑步需求，一穿愛上！

▲對於需要兼具運動與日常生活的跑者來說，這款鞋無疑是一雙全能夥伴。

不管你是按表操課的硬核跑者、隨興慢跑的輕鬆派，還是顏值至上的穿搭控，Rebel v4 都能滿足你！FuelCell科技帶來超強推進力，讓速度更快，步伐更靈活；輕量化設計讓雙腳零負擔，帶來極致舒適感。無論是晨跑、夜跑、比賽訓練，甚至帶出國來趟「跑旅」，這雙全能鞋都能陪你輕鬆上陣。對於需要兼具運動與日常生活的跑者來說，這款鞋無疑是一雙全能夥伴，現在就穿上它，享受自由奔馳的快感，跑出專屬於你的自在節奏，讓慢跑成為鍛鍊身材、維持體態的最佳選擇！

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