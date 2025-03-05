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全家點數3月底到期！300項商品可半價兌換　3招聰明用法一次看

▲▼全家推出「331兌點倒數」活動，3招讓點數價值變大。（圖／業者提供）

▲全家推出「331兌點倒數」活動，3招讓點數價值變大。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家會員注意！全家便利商店每到3月進入會員點數兌換倒數，即日起推出「331兌點倒數」活動，3招方法聰明用點不浪費，包括300項商品搭點數可「半價兌換」，還有「輪盤紅利金」可獲得消費紅利金、Let’s Café免費喝，也能考慮「全家Fa點公益捐」幫助弱勢。

全家會員數目前多達1850萬，點數「Fa點」消費1元即可累積1點，300點可折抵消費1元，以「好累積、好兑抵、好交換」打造，去年Fa點流通量更是突破千億點，累積兌數年成長超過2成。

不過除了折抵消費之外，即日起推出「331兌點倒數」活動，3招讓「Fa點」價值變大。

▲▼全家推出「331兌點倒數」活動，3招讓點數價值變大。（圖／業者提供）

▲全家每周三「Fa點會員日」，提供鮮奶、水、衛生紙等熱門品項，使用點數半價換。（圖／業者提供）

●第1招「商品半價兌」：

全家蒐羅線上線下超過300項商品，包括Let’s Café、鮮食、飲料等，皆可用點數加價5折起兌換。點數兌換商品可透過會員APP寄存、隨時領取，深受上班族會員喜愛。

為了回應會員兌點需求，全家固定於每周三舉辦「Fa點會員日」，提供鮮奶、水、衛生紙等熱門品項，使用點數半價換，吸引大量會員參與，兌點人次較平日高出10倍之多。

像是「經典原味熱狗」用1000點+18元、「小滷青蔬」1000點+25元、「FMC古早味紅茶」1000點+15元、「Let’s Café中杯單品拿鐵」3000點+49元，即可兌換。

另透過「全家行動購」兌點商城，會員還能以800點加價購，或是萬點+1元換購超過百項的3C用品、家電、輕奢精品，包括iPhone 16 Pro、SHARP 75吋4KUHD連網液晶電視等。

全家更加碼推出「331兌點抽好禮」，凡會員使用Fa點折抵現金、加價購商品，每兌點1次，可獲1次抽獎機會，可於全家會員APP抽獎趣，投注抽黃金1台倆（市價約140,000元）、Let’s Café一年份、Fami錢包儲值金1萬元⋯等多樣大獎。

▲▼全家推出「331兌點倒數」活動，3招讓點數價值變大。（圖／業者提供）

▲全家推出「全家Fa點公益捐」活動，讓點數不浪費，還能做公益幫助弱勢。（圖／業者提供）

●第2招「全家Fa點公益捐」：

為提供會員點數更多附加價值，全家攜手台灣全民食物銀行合作，鼓勵會員可將兌點剩餘點數捐出，轉換為公益物資，幫助有需要的群體。標榜「1點也能捐、點點都有用」，讓會員透過Fa點行善不費力。

更搭配捐點惜食助弱勢計畫，優先轉換為惜食物資，不僅做愛心，也讓食物不浪費，去年度至今累計提供超過700包米、1500包麵條、1800瓶罐頭、惜食食物箱684箱，全家更加碼捐贈冷凍惜食品超過2100份，已幫助超過千戶弱勢家庭獲得所需物資。
 
即日起至3月31日，凡會員單筆捐滿100點Fa點，還可抽Let’s Café。同時會員每捐1點，全家再加碼捐1點，讓愛心加乘。電商平台「全家行動購」則推出「公益物資募集專區」，讓消費者便利做愛心，提供弱勢團體所需物資，讓會員不必花大錢，也能輕鬆參與公益。 

▲▼全家推出「331兌點倒數」活動，3招讓點數價值變大。（圖／業者提供）

▲全家APP「輪盤紅利金」，可用點數轉輪盤抽獎。（圖／業者提供）

●第3招「輪盤紅利金」：

全家觀察遊戲兌點的使用量，較前年成長2成，顯示出會員對趣味性的點數運用方式相當喜愛。為提供更實用且有趣的點數體驗，全家於3月5日至3月18日，推出「點數到期大Fun送」輪盤遊戲，會員可使用3000點參與遊戲，有機會獲得購物紅利金、Let’s Café免費喝等多項好禮，後續也將陸續推出更多兌點遊戲。

★家樂福點數整合OPENPOINT

家樂福今（5日）宣布，9月16日起會員消費點數將改為累積OPENPOINT，OPENPOINT點數同享於家樂福消費折抵，1點可折抵1元，可享0.33%回饋。業者表示，會員權益不變，在此之前累積的家樂福點數，可二擇一使用，或合併兩種點數一起消費折抵。

▲家樂福會員點數將整合OPENPOINT。（圖／業者提供）

9月16日起消費者使用「家樂福APP」，會員將可認證成為「OPENPOINT會員」。家樂福會員成為OPENPOINT會員後，於家樂福消費累積點數，也可在OPENPOINT聯盟企業間消費折抵使用，如：統一超商7-11、康是美、星巴克等，擴大會員生態圈。

同時，9月16日起會員服務電子化，全面使用「家樂福APP」取代實體會員卡，停發實體卡，原實體卡仍可累積點數，但新會員申辦與點數折抵以家樂福APP進行。詳細資訊將於家樂福官網與門市公告。

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