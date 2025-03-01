　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限今天！7-11咖啡「買7送7」、全家「買3送3」一日開搶

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 今（1日）推出精品咖啡「買7送7」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控趁機囤！7-ELEVEN 今（1日）限定推出「精品會員日」，大杯精品美式、大精品拿鐵「買7送7」。全家便利商店也推出「全盈會員好康日」，祭出特濃拿鐵、特濃美式同品項「買3送3」，限定今天開搶。

★7-ELEVEN

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」3月1日推出限定「精品會員日」：

CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7 (5萬組)，700元。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7 (2萬組)，770元。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7 (3萬組)，840元。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，4杯240元 (限量2萬組)。

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家特濃美式、拿鐵買3送3。（圖／全家提供）

★全家

全家APP「隨買跨店取」3月1日推出每月一號限定「全盈會員好康日」，只要成為全盈+PAY會員，購買大杯「特濃美式」或「特濃拿鐵」，就可享「買3送3」優惠。限定一日優惠，當天上午10點開賣，每會員限購一次。

全家APP「隨買跨店取」3月1日全盈+PAY 會員限定，10:00-23:59開賣：

特濃美式，買3送3，原價330元，特價165元。
特濃拿鐵，買3送3，原價390元，特價195元。

▼全家咖啡3月1日「買3送3」。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡買3送3。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳澤倫斯基被趕出白宮　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有
金哈克曼與妻「遺體腐爛」手腳木乃伊化　死因可疑
賴清德出招救醫療崩壞　醫點出「1舉動」踩雷：護理師最討厭
今天「龍抬頭」！ 8習俗8禁忌一次看　敲水龍頭恐降財運
與川普爭執後　澤倫斯基對美國援助表達感謝
週末暖如夏「下週冷氣團」馬上變冷！　專家：如洗三溫暖
跟川普撕破臉！澤倫斯基提前離開白宮　美烏礦產協議記者會取消

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限今天！7-11咖啡「買7送7」、全家「買3送3」一日開搶

王建民最有力的後盾！「桂格養氣人蔘滋補液」助力堅持熱愛

8家速食店「228連假優惠」懶人包！大比薩狂殺半價、炸雞桶買1送1

超商228優惠懶人包！7-11、全家多項「買1送1」　咖啡買7送7

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

限今天！7-11咖啡「買7送7」、全家「買3送3」一日開搶

王建民最有力的後盾！「桂格養氣人蔘滋補液」助力堅持熱愛

8家速食店「228連假優惠」懶人包！大比薩狂殺半價、炸雞桶買1送1

超商228優惠懶人包！7-11、全家多項「買1送1」　咖啡買7送7

罷免李坤城竟有139亡者連署　藍罷團嗆：綠執政天怒人怨讓死人都還魂

泰安櫻花祭女警「正面私房照」曝光！　小編貼出IG啦

傳澤倫斯基被趕出白宮　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

軍官隨機逼女拍裸照　嘴硬辯「當下覺得好玩」下場慘了

《英雄聯盟》免費寶箱急轉彎回歸　平息眾怒藍粉解鎖減半

呼籲青年響應SDGs　新竹縣114年青年節系列活動開跑

只打19場！七六人一哥恩比德整季報銷　44億3巨頭僅拿7勝

金哈克曼與妻「遺體腐爛」手腳木乃伊化　死因可疑

劉畊宏回應掉粉「數據是誰算的」　PO對比照…公布3年真實數字

「再見了我的投手丘」　那位台灣第一左腕「陳偉殷」謝謝你

【比我還會賴床XD】賴床柴柴起床全靠爸手動！

消費熱門新聞

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

咖啡、零食買1送1！超商連假優惠懶人包

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

美式賣場熱賣神級平價保養

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

直擊！金高千日醇「萬象煙燻」醇厚一飲難忘

8家速食店228連假優惠懶人包

10元喝特濃美式拿鐵！超商買1送1省錢優惠

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

更多熱門

相關新聞

咖啡、零食買1送1！超商連假優惠懶人包

咖啡、零食買1送1！超商連假優惠懶人包

228連假到來，超商看準出遊、宅家耍廢商機，今（28）日起紛紛推出優惠。7-11霜淇淋、思樂冰買1送1，全家也有多樣好康買1送1，萊爾富推出多項商品5折起。

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

全家推出「椰棗蜜拿鐵」6款新品

全家推出「椰棗蜜拿鐵」6款新品

關鍵字：

超商優惠7-11全家咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

台AV女優胎尼「日本二度出道」

李珠珢抵達台灣「行李標籤露餡」

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

兒哽咽「不想爸媽去天堂」香蕉哥哥：想陪你長大

共軍嗆「早晚收了你們」　國防部舉二戰史：任何侵略都將以失敗告終

吳淡如評《哪吒2》：暢銷有原因

五億高中生「冰封666天」成乾屍　今火化

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面