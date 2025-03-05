家樂福點數整合OPENPOINT！9／16起正式上路　停發實體會員卡

▲家樂福會員點數將整合OPENPOINT。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

家樂福會員注意！家樂福今（5日）宣布，9月16日起會員消費點數將改為累積OPENPOINT，OPENPOINT點數同享於家樂福消費折抵，1點可折抵1元。業者表示，會員權益不變，在此之前累積的家樂福點數，可二擇一使用，或合併兩種點數一起消費折抵，9月16日後正式以家樂福APP取代實體會員卡，停發實體卡。

統一集團自2023年起併購家樂福後，逐步整合資源，讓消費者可在旗下多間企業同享更多回饋機制，擴大會員生態圈。家樂福宣布，9月16日起，家樂福會員消費將改為累積OPENPOINT，可享0.33%回饋，1點可折抵1元消費，OPENPOINT點數同享家樂福消費折抵。

家樂福會員在9月16日前累積的家樂福點數，轉換後還是可繼續折抵使用，家樂福APP會併存兩種點數，可二擇一使用，或合併兩種點數一起消費折抵，會員權益不變。

而家樂福VIP會員，期間內消費可享0.50%回饋，VIP會員制度不變，下一年度的VIP資格，若有變動將於家樂福官網及門市公告。

▲家樂福會員點數將整合OPENPOINT。（圖／業者提供）

9月16日起消費者使用「家樂福APP」，會員將可認證成為「OPENPOINT會員」。家樂福會員成為OPENPOINT會員後，於家樂福消費累積點數，也可在OPENPOINT聯盟企業間消費折抵使用，如：統一超商7-11、康是美、星巴克等。

同時，9月16日起會員服務電子化，全面使用「家樂福APP」取代實體會員卡，停發實體卡，原實體卡仍可累積點數，但新會員申辦與點數折抵以家樂福APP進行。詳細資訊將於家樂福官網與門市公告。

●38女神節「買1送1」優惠

另外為迎接38女神節，各大電商紛紛推優惠，家樂福也推出超過150項商品「買1送1」，包括零食餅乾、油、米、各種醬、冷凍冷藏、個人清潔及衛生用品、廚具鍋具、五金用品等，同時有多項小家電下殺，還有紅利點數10倍送。

如「ASD愛仕達星座系列不沾炒鍋」1598元，買1送1。「三好米花蓮新米」338元，買1送1。獨家「柔匠抽取衛生紙/90抽x10包」316元，買1送1。「泰山單元100%純芥花油」238元，買1送1。「金農履歷霜見米/鮮纖長米」278元，買1送1。

▲全聯「全電商」推出女神節優惠，每日精選商品買1送1。（圖／業者提供）

全聯「全電商」也祭出眾多美妝保養、小家電、鍋具、寢具等夢幻單品下殺，多項商品最低「買1送1」。使用PX Pay或全支付結帳省最多，3月6日起至3月10日使用指定支付方式付款，單筆消費折後滿1500元，加碼送1000福利點。3月8日一日限定，單筆消費滿1380元，折138元。

同步有早鳥神券優惠，3月6日起至3月10日，每天早上10:00開搶「83折神券」，單筆消費滿1,380元，即享83折優惠（最高折888元，每日每名會員限領1次），每日限量138份，領完為止。