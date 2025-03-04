7-11咖啡「買8送8」只限7天！早餐銅板價組合39元起

▲7-ELEVEN「318國際早餐日」推出多種組合優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

咖啡省錢優惠又來了！7-ELEVEN迎接「318國際早餐日」，推出上百種早餐組合，三明治、麵包、御飯糰等，搭配指定飲料或CITY CAFE飲品，從39元到95元都有。而APP祭出特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式「買8送8」超狂組合，適合上班族、學生族買起來慢慢喝，省錢就趁這波。

▲「哆啦A夢小蛋糕」搭配立頓奶茶只需39元。（圖／業者提供）

7-11早餐「超值組合」精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、漢堡等，超過130種主食，可搭配指定飲料、CITY CAFE等飲品，優惠組合價39元至95元。其中大小朋友都愛的「哆啦A夢小蛋糕」和「香草風味布雪蛋糕」，搭配立頓奶茶只需39元。

而業者也發現，半數消費者會選擇65元以上組合，因此特別加強65至95元價格帶的商品種類，包含飯糰、握便當、漢堡、飯捲等，超過百款主食，提供多元的飲料組合，百元內就能吃得營養又飽足。

▲新品「炙燒鹽蔥燒肉飯糰」、「塔塔醬鱈魚排三明治」。（圖／業者提供）

例如新品「塔塔醬鱈魚排三明治」嚴選阿拉斯加鱈魚製成炸魚排，搭配特製塔塔醬佐爽脆紫洋蔥，風味媲美速食店。「炙燒鹽蔥燒肉飯糰」嚴選日本直輸食材，打造正宗日式燒肉風味飯糰。

而每年在超商可賣出超過千萬個的「菠蘿麵包」，3月5日至18日特別推出「菠蘿派對」，指定商品「第二件省10元」。主打商品「愛餡大亨-爆漿菠蘿」使用日本直輸原料，打造正宗日式菠蘿口感。還有全新開發的「統一麵包丹麥菠蘿可頌」、「統一麵包鹽奶油菠蘿夾心」。

▼7-11推出「菠蘿派對」，3月5日至18日指定商品「第二件省10元」。（圖／業者提供）



「OPENPOINT行動隨時取」指定三明治搭配CITY CAFE大杯拿鐵、美式組合優惠，每組最高現省92元！CITY CAFE還祭出特大厚乳拿鐵、特大濃萃美式「買8送8」等超殺組合，讓上班族與學生以更優惠的價格，享受高品質早餐。

▲特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵買8送8。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT行動隨時取」3月16日至3月22日，國際早餐日組合優惠：

1. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯拿鐵3杯+指定三明治，3個220元（限量1萬組）。

2. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯美式3杯+指定三明治，3個200元（限量1萬組）。

（指定三明治包括：小龍蝦沙拉蛋三明治、焗烤雙起司鮪魚三明治、日式雞蛋沙拉三明治、拔絲起司法式三明治、鮪魚洋芋溏心蛋三明治）

3. CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買8送8 (每日限量2萬組)。

4. CITY CAFE特大濃萃美式，買8送8(每日限量2萬組)。

5. CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵，買8送4 (3萬組)。

6. CITY PRIMA中杯精品美式/精品拿鐵，買8送4 (3萬組)。

★萊爾富早餐銅板價

萊爾富迎接318國際早餐日，3月5日至4月1日期間，每日上午6點至9點祭出限定優惠，只要在萊爾富門市購買任一飯糰或三明治，搭配指定飲料，即享「合購優惠價49元」，最高可現省40元。

▲萊爾富推出早餐優惠。（圖／業者提供）

像是使用三種起司的爆漿三起司三明治（售價49元） ，口感濃郁拔絲，搭配果汁時刻100%純柳橙汁（售價40元），即享合購優惠價49元，等於買三明治送飲料的概念。

還有穩居熱賣排行榜的夾心三角飯糰「嘉義雞肉飯」（售價35元），除了將飯體升級外，更加入濃郁的蔥油拌飯，提升香氣與口感，指定期間搭配光泉系列豆漿、米漿、無加糖鮮豆漿（售價25元），亦享合購優惠價只要49元。

▼萊爾富早餐指定時段，AM 6:00-9:00 優惠。（圖／業者提供）

萊爾富也推出「早餐2.0加料升級」，針對夾心三角飯糰與三明治進行餡料調整，整體內餡比例更有感升級，三明治吐司則透過配方調整風味，讓口感更柔軟、滑順。