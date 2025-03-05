只限1天！全家咖啡「買6送6」　7-11英式紅茶「買5送5」

▲全家Let’s Café單品咖啡限時一天「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

單品咖啡控先筆記！全家便利商店每月6日推出「Let's Café 好咖日限定」優惠，3月6日祭出單品美式、拿鐵「買6送6」，此波還有Let's Café 瓶裝咖啡「買6送6」，讓咖啡愛好者買起來慢慢喝。而7-ELEVEN 每月7日推出「私品茶」優惠，3月7日限定一天多款茶飲買2送2，還有英式紅茶、四季春青茶「買5送5」，可趁機省一波。

★全家

全家3月6日上午10點，在APP隨買跨店取開賣，多項單品咖啡買6送6：

●Let's Café單品美式，買6送6。

（原價單品美式中杯80元/杯，大杯100元/杯）

●Let's Café單品拿鐵，買6送6

（原價單品拿鐵中杯90元/杯，大杯110元/杯）

兌換期限至9月30日。

●Let's Café 瓶裝咖啡（香草風味拿鐵／焦糖風味拿鐵），買6送6。

兌換期限至6月30日。

●mini more 指定商品，買2送1。

兌換期限至3月31日。

●極鬆餅（口味任選），買6送3

（大納言紅豆/經典蜂蜜/醇濃黑巧鬆餅/草莓/抹茶 39元-50元/件）

兌換期限至6月30日。

▼全家APP隨買跨店取3月6日限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-11 私品茶、咖啡優惠

7-11每月7日推出「私品茶」優惠，3月7日祭出青梅冰茶「買2送2」，英式紅茶、四季春青茶「買5送5」。另3月16日至3月22日期間，也有特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵「買8送8」。

●「OPENPOINT行動隨時取」私品茶優惠，3月7日限定：

青梅冰茶，買2送2，特價120元（限量2萬組）。

英式紅茶 / 四季春青茶，買5送5，特價175元（限量5萬組）。

CITY PEARL 珍珠炙火烏龍奶茶，買2送2，特價150元（限量1萬組）。

一顆檸檬青茶 / 檸檬紅茶，4杯160元（限量3萬組）。

香鑽水果茶，4杯200元。（限量3萬組）。

每會員限購4組，兌換期限至2025年3月31日。

▼7-11私品茶優惠。（圖／業者提供）

●「國際早餐日」咖啡買8送8：

7-11「OPENPOINT行動隨時取」3月16日至3月22日，推出國際早餐日組合優惠：

1. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯拿鐵3杯+指定三明治，3個220元（限量1萬組）。

2. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯美式3杯+指定三明治，3個200元（限量1萬組）。

（指定三明治包括：小龍蝦沙拉蛋三明治、焗烤雙起司鮪魚三明治、日式雞蛋沙拉三明治、拔絲起司法式三明治、鮪魚洋芋溏心蛋三明治）

3. CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買8送8 (每日限量2萬組)。

4. CITY CAFE特大濃萃美式，買8送8(每日限量2萬組)。

5. CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵，買8送4 (3萬組)。

6. CITY PRIMA中杯精品美式/精品拿鐵，買8送4 (3萬組)。

▼「318國際早餐日」推出咖啡買8送8。（圖／業者提供）