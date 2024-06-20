美國會友台議員：「協防台灣」對美國安經濟至關重要

▲友台議員投書媒體宣稱，協防台灣對美國至關重要。（示意圖／路透社）



文／中央社肯塔基州列星頓19日綜合外電報導

美國國會台灣連線共同主席、共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）投書媒體，稱協防台灣對美國國安和經濟至關重要。

巴爾本月13日投書「列星頓先驅領袖報」（Lexington Herald Leader），提到他日前以聯邦眾議院外交事務委員會及眾院軍事委員會成員組成的跨黨派國會代表團身分前往台灣，這是5月20日台灣新任總統賴清德和副總統蕭美琴就職以來，第一個訪問台灣的美國代表團。

巴爾表示，這次訪台並非例行外交任務，而是在與中國緊張關係嚴重且不斷升級之際，刻意展現美方對台堅定不移的承諾。

他指出，儘管北京強硬呼籲美國停止支持台灣民主，且美國代表團抵達台灣前，共軍在台灣週邊海域和空域進行「聯合利劍A」軍事演習，行動涉及111架次戰機和53艘次海軍軍艦，美國代表團依然前來台灣。

這次訪問正值中共對台壓力不斷加劇的時期，幾乎每天都有共機進入台灣防空識別區，中國海軍和海警例行巡邏跨越台灣海峽中線，以及無人作戰飛行器接近或繞行台灣。

美國要傳達的跨黨派訊息再清楚不過：美國在軍事、外交和經濟上支持台灣遏制中共侵略的決心，無庸置疑。

巴爾表示，台灣的戰略重要性不容低估，並稱台灣是民主成熟的國家，生活水準高，還是美國第8大貿易夥伴，在對抗中共迅速增長侵略行為方面，也是個有能力的安全夥伴。

全球先進半導體有90%是在台灣生產，包括用於人工智慧（AI）和其他未來技術的半導體。

巴爾還寫道，每天有超過7萬5000名美國人在台灣，且全球每年約有一半的貨櫃船隊通過台灣海峽。

國安會秘書長吳釗燮向美國代表團強調，中國入侵台灣會讓全球經濟付出約10兆美元代價，損失程度超越俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和2008年的全球金融危機。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）去年表示，中國國家主席習近平指示共軍要在2027年前「準備好成功入侵台灣」。巴爾指出，美國人民應該知道，在共和黨與民主黨都出現孤立主義抬頭現象，以及美國國債達到34兆美元之際，為何美國對台灣的安全援助如此至關重要。

答案很簡單，中國封鎖或入侵台灣具有災難性影響。全球貿易系統會在短短幾小時內崩潰，世界最先進晶片的製造商台積電也會立刻關閉。

好消息是，美國國會在深化美台關係、強化嚇阻力及在「台灣關係法」上繼續發展方面有著跨黨派支持。「台灣關係法」授權美國向台灣提供防禦性武器，以供台灣能夠維持足夠的自衛能力。

巴爾舉出美國國會去年通過「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），授權台灣透過外國軍援購買美國武器。國會日前還頒布「印太安全補充撥款法案」（Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act），為台灣和其他面臨中國侵略的主要印太盟友及安全夥伴，提供20億美元的外國軍援。

巴爾最後指出，美國在應對複雜的地緣政治格局時，必須維持對台灣的堅定承諾，還說這塊地區的安全和穩定不僅對台灣人民至關重要，對全球經濟和國際秩序也同樣重要。巴爾主張美國必須繼續強化美台夥伴關係，堅持共同的價值觀，確保自由與民主在面對威權威脅時能夠勝出，更說台灣的未來就是全球穩定和安全的未來。