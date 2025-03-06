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Uber Eats「3月限定優惠」出爐！全聯、家樂福祭超殺破盤價1元起

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats3月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」3月限定優惠出爐，這個月網羅多家超市量販店祭出指定商品享超殺驚爆價1元起，包括全聯、家樂福、大潤發都有；另外，還推會員專屬優惠碼，可享美食外送、外帶自取優惠。

●全用戶優惠
1. 即日起至3月27日期間每周五、六、日免優惠碼可享「全聯指定商品1元起」，實際販售商品、金額及一單購買上限依APP顯示為主，優惠數量有限、售完為止。

2. 即日起至3月27日期間每周一、二免優惠碼可享「大潤發指定商品19元起」，實際販售商品、金額及一單購買上限依APP顯示為主，優惠數量有限、售完為止。

3. 即日起至3月27日期間每周三、四免優惠碼可享「家樂福指定商品10元起」，實際販售商品、金額及一單購買上限依APP顯示為主，優惠數量有限、售完為止。

4. 即日起至3月31日凡輸入優惠碼「三月省60」，可享「統一超商下單滿299元現折60元」優惠，每人限用1次，限使用於自取訂單且須以信用卡或簽帳金融卡支付，優惠數量有限、兌完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠
1. 即日起至3月31日凡輸入優惠碼「三月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，優惠數量有限、兌完為止，須綁定信用卡付款。 

2. 即日起至3月31日凡輸入優惠碼「會員點大餐」，可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

3. 即日起至3月31日凡輸入優惠碼「會員享點餐」，可享「美食外送下單滿399元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda3月祭出一系列限定優惠。（圖／foodpanda提供）

外送平台「foodpanda」3月也有最新限定優惠，祭出星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐最低75折起等超殺好康，以及一系列激省優惠碼，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。詳細優惠內容請看「foodpanda「3月激省優惠」出爐！星巴克半價喝、漢堡王75折起」。

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