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10元喝特大拿鐵！泡麵、飲料「買1送1」　超商周末省錢優惠來了

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲全家特大杯拿鐵「第二杯只要10元」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接38婦女節、體貼上班族辛勞，超商再度祭出周末省錢優惠！全家自即日起至3月9日連續5天，會員限定Let's Café 特大杯拿鐵「第二杯10元」，此外還有泡麵、零食「買1送1」，生活用品也有下殺價。萊爾富同步推出「限時殺」折扣，UCC無糖黑咖啡、辛拉麵買1送1，左岸咖啡館飲品任選兩件優惠。

★全家

全家便利商店自3月5日起至3月9日，連續5天推出會員限定優惠，多項商品買1送1、兩件更省，還有生活用品超值折扣，如「三層抽取式衛生紙24包」特價345元（原價430元），「大成鮮蛋10入×2盒」，原價130元，特價99元。

農心辣泡菜拉麵、華元真魷味、怪獸部落貓咪零食，通通「買1送1」。「光泉牛乳TP200」指定品項任選「買2送2」，等於4瓶只要50元。健司辻利抹茶雪糕「加10元多一件」。

▼全家3月5日起至3月9日，會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

Hi-Life萊爾富同樣在3月5日至3月9日祭出「限時殺」優惠，多項商品買1送1、兩件更省，涵蓋飲料、零食、泡麵、生活用品等，適合日常補貨需求。

包括UCC無糖黑咖啡、農心辛拉麵、PowerBOMB爆能量飲料，通通「買1送1」。女性消費者也可把握蘇菲指定衛生棉（極緻綿柔超薄翼/超熟睡極薄棉柔夜用），任選3件只要139元（原價99元/件）。

▼萊爾富3月5日至3月9日「限時殺」優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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