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限今天！全家單品咖啡「買6送6」　7-11買5送5、買8送8先筆記

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Café單品咖啡限時一天「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

單品咖啡控鬧鐘設好！全家便利商店今（6日）推出「Let's Café 好咖日限定」優惠，限時一天單品美式、拿鐵「買6送6」，此波還有Let's Café 瓶裝咖啡「買6送6」，通通在上午10點起開搶。而7-ELEVEN 每月7日推出「現萃茶」優惠，3月7日限定推出多款茶飲買2送2、買5送5，可趁機省一波。

★全家

●全家「APP隨買跨店取」3月6日上午10點開賣，多項單品咖啡買6送6：

Let's Café 中杯單品美式，原價1杯80元，買6送6。
Let's Café 中杯單品拿鐵，原價1杯90元，買6送6。
Let's Café 大杯單品美式，原價1杯100元，買6送6。
Let's Café 大杯單品拿鐵，原價1杯110元，買6送6。

兌換期限至：9月30日。

其他限定優惠商品還有「Let's Café 瓶裝咖啡」（香草風味拿鐵／焦糖風味拿鐵），買6送6，兌換期限至6月30日。

甜點烘焙商品則有「minimore 指定商品」買2送1、「極鬆餅（口味任選）」買6送3。

▼全家APP隨買跨店取3月6日限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家超商優惠。（圖／業者提供）

●全家會員限定優惠

全家便利商店即日起至3月9日推出會員限定優惠，多項商品買1送1、兩件更省，還有生活用品超值價，如：「三層抽取式衛生紙24包」特價345元（原價430元）、「大成鮮蛋10入×2盒」原價130元，特價99元。

農心辣泡菜拉麵、華元真魷味、怪獸部落貓咪零食，通通「買1送1」。「光泉牛乳TP200」指定品項任選「買2送2」，等於4瓶只要50元。健司辻利抹茶雪糕「加10元多一件」。

▼全家即日起至3月9日，會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-11 茶飲咖啡優惠

7-11每月7日推出「現萃茶」優惠，3月7日祭出青梅冰茶「買2送2」，英式紅茶、四季春青茶「買5送5」。另3月16日至3月22日期間，也有特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵「買8送8」。

 ●「OPENPOINT行動隨時取」現萃茶優惠，3月7日限定：

青梅冰茶，買2送2，特價120元（限量2萬組）。
英式紅茶 / 四季春青茶，買5送5，特價175元（限量5萬組）。
CITY PEARL 珍珠炙火烏龍奶茶，買2送2，特價150元（限量1萬組）。
一顆檸檬青茶 / 檸檬紅茶，4杯160元（限量3萬組）。
香鑽水果茶，4杯200元。（限量3萬組）。

每會員限購4組，兌換期限至2025年3月31日。

▼7-11現萃茶優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11私品茶優惠。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT行動隨時取」3月16日至3月22日，咖啡買8送8：

CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買8送8 (每日限量2萬組)。 
CITY CAFE特大濃萃美式，買8送8(每日限量2萬組)。 
CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵，買8送4 (3萬組)。
CITY PRIMA中杯精品美式/精品拿鐵，買8送4 (3萬組)。

▼「318國際早餐日」推出咖啡買8送8。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN迎接「318國際早餐日」推出優惠。（圖／業者提供）

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