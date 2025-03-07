現役2空軍士官變共諜！遭台商父子收買　最高法院重判定讞

▲2名軍人遭台商父子收買，交付情報，遭最高法院分別判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南的台商黃龍瀧、黃聖峪父子，因在大陸經商而結識大陸情報人員，最後在台灣發展共諜組織，透過關係收買軍中人士充當共諜。其中黃聖峪以前的同學以及球隊的隊友、在空軍中任職的葉姓、蘇姓兩名士官，收受多次金錢並交付情報，也遭查出法辦。最高法院審理後，將葉、蘇分別判刑5年10月、5年8月定讞。

本案因黃龍瀧2015年4月間，因前往大陸福建省廈門市經商，而結識中共軍事情報機關官員；之後又在2019年間，結識廣東省廣州市人民政府台灣事務辦公室官員。2人利誘黃氏父子，要求在台收集我國國防上應秘密文書，及吸收我國現役軍人，以利發展組織，並承諾提供高額工作費。

因此黃氏父子自2017年起，就陸續吸收黃聖峪昔日球隊隊友或國中同學，這些後來都擔任軍人的友人。其中在空軍的葉姓軍人，自2019年、2020年間，將取得相關軍事機密資料、國家機密資料，先後在新竹市樹林頭夜市停車場、嘉義縣五聖恩主公廟前，交付給黃父。黃父每次碰面時，也都交付葉男對應的賄賂款項。總計交付葉男21萬元。

此外，空軍的蘇姓軍人也被吸收，他在2021年9月、10月間，將取得相關軍事機密資料，帶回嘉義市住處，再通知黃聖峪前來拍照，轉傳給陸方。黃聖峪各次碰面時，也都交付相對應賄賂款項，總計蘇男因此取得10萬元。案經檢調單位掌握線報後破獲，黃氏父子先前遭判刑8年定讞；至於葉男二審遭判刑7年、蘇男二審判刑6年，則遭最高法院撤銷後發回更審。

台南高分院更一審後，還是認定2人有罪，審酌2人坦承犯行，事後又繳回犯罪所得，因此更一審改將葉男判刑5年10月、蘇男判刑5年8月，均宣告褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。