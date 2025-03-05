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7-11咖啡茶飲「買8送8、買5送5」！手沖精品續杯半價　膠囊買1送1

▲▼7-11超商優惠，7-11特大杯咖啡，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11將推出茶飲買5送5、咖啡買8送8。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡、茶飲是許多人生活不可或缺的飲品！7-11每月7日推出「私品茶」優惠，青梅冰茶「買2送2」、英式紅茶、四季春青茶「買5送5」；另3月16日至3月22日期間，也有特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵「買8送8」。此外還有義大利進口咖啡膠囊限時「買1送1」。

●7-11私品茶優惠

7-11「OPENPOINT行動隨時取」3月7日限定：

青梅冰茶，買2送2，特價120元（限量2萬組）。
英式紅茶 / 四季春青茶，買5送5，特價175元（限量5萬組）。
CITY PEARL 珍珠炙火烏龍奶茶，買2送2，特價150元（限量1萬組）。
一顆檸檬青茶 / 檸檬紅茶，4杯160元（限量3萬組）。
香鑽水果茶，4杯200元。（限量3萬組）。

每會員限購4組，兌換期限至2025年3月31日。

▼7-11私品茶優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11私品茶優惠。（圖／業者提供）

●「國際早餐日」咖啡買8送8

7-11「OPENPOINT行動隨時取」3月16日至3月22日，推出國際早餐日組合優惠：

1. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯拿鐵3杯+指定三明治，3個220元（限量1萬組）。 
2. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯美式3杯+指定三明治，3個200元（限量1萬組）。
（指定三明治包括：小龍蝦沙拉蛋三明治、焗烤雙起司鮪魚三明治、日式雞蛋沙拉三明治、拔絲起司法式三明治、鮪魚洋芋溏心蛋三明治） 
3. CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買8送8 (每日限量2萬組)。 4. CITY CAFE特大濃萃美式，買8送8(每日限量2萬組)。 5. CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵，買8送4 (3萬組)。 6. CITY PRIMA中杯精品美式/精品拿鐵，買8送4 (3萬組)。

▼「318國際早餐日」還有咖啡+三明治，3+3組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN迎接「318國際早餐日」推出優惠。（圖／業者提供）

●不可思議咖啡續杯半價

7-ELEVEN 限定23間門市販售的「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡新豆登場，嚴選哥倫比亞莊園豆，大膽結合新鮮水果，進行72小時乾式厭氧發酵，創造濃郁果香，3月5日至4月1日至限定門市可享內用手沖續杯半價優惠。

▼「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡新豆登場，期間限定內用手沖續杯半價。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN迎接「318國際早餐日」推出優惠。（圖／業者提供）

●膠囊咖啡買1送1

另外，看好全球咖啡膠囊市場逐年成長，7-ELEVEN「國際精品」專案架，首度獨家引進4款義大利原裝進口不同風味的咖啡膠囊， 3月5日至4月1日「任選買1送1」，平均一顆不到10元，就能享受一杯順口香濃的義式咖啡。

▼7-11門市引進義大利進口咖啡膠囊。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN迎接「318國際早餐日」推出優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富「蜂蜜咖啡買1送1」

萊爾富近來攜手「蜂蜜先生」，3月5日起推出2款聯名新風味咖啡飲品。其中「蜂蜜拿鐵」（售價65元）以經典拿鐵搭配天然龍眼蜜，不過於甜膩。另一款「蜂蜜美式」（售價55元），則直接在香醇的美式咖啡中加入天然蜂蜜，讓咖啡的苦與蜂蜜的甜度中和，喝起來甜度適中，加上獨特的花香和果香，讓整體層次提升。

▲萊爾富新推出蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵，限定期間買1送1。（圖／業者提供）

兩款新品咖啡皆可製作成冰或熱飲，3月5日至3月11日期間，門市限時嚐鮮優惠價「買1送1」；3月12日至4月1日期間，則推出「第2件5折」優惠。

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