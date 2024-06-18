　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

▲▼立委陳昭姿 廖偉翔 行政院長陳建仁赴立法院備詢 社福衛環租。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

居住正義議題近年備受青年族群關注，2024選前財政部推出「新青年安居貸款」政策，放寬房貸貸款額度與還款年限，不過，推出後卻反而造成全台房價飆漲，被質疑淪為炒房工具。國民黨立委廖偉翔今（18）在立法院質詢時對此痛批，今年第一季全台建物移轉棟數達到8.1萬棟，是近13年來次高，行政院長卓榮泰回應，下周將召開正式會議，就外界質疑以及執行至今的影響和未來可能的發展，來全面檢討。

廖偉翔質詢時指出，2024選前政府端出「新青年安居貸款」政策牛肉，貸款金額調高到1000萬元，還款年限也延長到40年，只償還利息暫緩還本金的寬限期延長到5年，他詢問卓榮泰「這有符合居住正義的政策嗎？是居住正義還是炒房？」

卓榮泰答詢表示，「新青年安居貸款」原本的美意相當好，但坦言這兩週接收到很多訊息，下週會召開會議，針對外界質疑，以及政策造成的影響、未來發展，進行全面檢討。

廖偉翔續批，今年第一季全台建物移轉棟數達到8.1萬棟，是近13年來次高，且依央行公布資料，國內五大銀行包括台灣銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行及第一銀行，購屋貸款累計到2382億元，是歷年的同季新高，其中「新青年安居貸款」佔了39%。

廖偉翔說，「新青年安居貸款」反而讓整個房市更加熱絡，今年第一季台灣六個直轄市加上新竹縣市的房價增漲將近一成，是歷史新高，就結果來看，「新青年安居貸款」並不符合居住正義，質疑到底是居住正義還是炒房？

卓榮泰表示，房價不是受單一因素影響，政府會善用政策工具做全面檢查。卓榮泰的回應讓廖偉翔不滿直言，政府到底要如何抑制房價？「房價過去是經濟火車頭，難道現在要變成火箭頭，一飛沖天？」他問卓榮泰能否給出保證，今年房價漲幅，不會超過基本薪資的漲幅4.05%？卓又說，六都狀況不同，建設發展等都會影響房價，只能從另一個方向，包括提供更多的社宅、包租代管等。

廖偉翔說，居住正義包含購屋市場、租屋市場，今天質詢針對購屋市場詢問，「今年房價漲幅，能否保證不會超過基本薪資的漲幅4.05%？難道居住正義永遠只是口號？」卓榮泰仍不願正面回應，僅稱內政部已經在研擬新的方式，讓民眾能在一個地方永久安定的居住下來。

ET快訊
獨／彰化驚見詭異男乾屍！雙手斷掌消失　腳呈「八字型」躺床上
台中水泥壓送車「翻轉450度」影片曝光！　騎士急閃逃命
唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！　他真實反應被截圖
福建暴雨52萬人受災！2人遇山體滑坡亡　有村子失聯超40小時
百萬YTR「伸舌頭親妹妹」　全場看傻喊噁：真親兄妹！本人揭真
00918配0.8元「股價創新高」！ETF接力除息　一表看2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

紐西蘭進口鮮乳免關稅衝擊酪農！　綠委踢爆：已有廠商要求減產

就職滿月前夕！賴清德明開首場記者會　公布新政3方向

華府智庫訪團示警　台灣面臨「劇烈地緣政治情勢」

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

5106萬電力博物館閒置虛擲公帑　監察院糾正金門縣府

僅11％資安畢業生進入產業　綠委憂沒人才如何打仗？

柯建銘、綠委「噹」自家閣員　柯志恩酸：這下馬威是藐視政院嗎？

六成民眾支持覆議？王鴻薇嗆綠自嗨　若能信「陳時中早是市長」

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

紐西蘭進口鮮乳免關稅衝擊酪農！　綠委踢爆：已有廠商要求減產

就職滿月前夕！賴清德明開首場記者會　公布新政3方向

華府智庫訪團示警　台灣面臨「劇烈地緣政治情勢」

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

5106萬電力博物館閒置虛擲公帑　監察院糾正金門縣府

僅11％資安畢業生進入產業　綠委憂沒人才如何打仗？

柯建銘、綠委「噹」自家閣員　柯志恩酸：這下馬威是藐視政院嗎？

六成民眾支持覆議？王鴻薇嗆綠自嗨　若能信「陳時中早是市長」

好運來了！「5星座」6月結束前運勢翻紅　牡羊、處女事業運飆升

男想要「前列腺按摩」約妹子見面　付錢不見人影驚覺受騙

胡瓜新寵露面了！　超甜啦啦隊女神羞曝：他真的很照顧我

總獎金88萬新增AI生成創作　「2024 桃園設計獎」啟動徵件

日本颳起瞬間強風！民宅屋頂「慘遭吹飛」　屋主嘆：就這樣沒了

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

獨／彰化驚見詭異男乾屍！雙手斷掌消失　腳呈「八字型」躺床上

貨車化學塗料桶掉路面　中壢近百公尺馬路變色...5騎士慘摔

翻轉450度畫面曝！水泥壓送車失控撞2車　騎士驚險急閃逃命

陸一季度結婚數「跌破200萬對」　專家：經濟形勢影響大

火辣還願！50名比基尼妹集體抖奶　包圍三重四面佛超晃畫面曝

政治熱門新聞

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

20架次共機「三面包夾」台灣　無人機從西南繞過鵝鑾鼻飛東南外海

中國最強核潛艦現蹤海峽中線　全程浮航動向曝

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

漢光40號取消假想紅軍　國防部回應

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

「不必每房裝冷氣」遭藍委圍剿　郭智輝改口：盼大家換節能電器

國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

藍委轟房東電費超收！林右昌竟開芭樂票　卓榮泰：會加速審查

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

漢光演習確定取消紅軍　顧立雄：驗證真實想定！尤其旅級以下單位

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

更多熱門

相關新聞

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

立法院長韓國瑜昨天剛過完67歲生日，今（18日）中午又宴請國民黨教育及文化與交通委員會立委。對此，國民黨立委洪孟楷分享餐敘細節，他表示，席間，蔥油餅上桌，韓國瑜馬上回想起北農時期與台灣蔥農的互動，以及為何台灣蔥的品質、香氣、口感特別不同，對比其他東南亞國家，台灣更勝一籌。韓國瑜言談中，充滿對於台灣農業的佩服和肯定。

5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

柯建銘、綠委「噹」自家閣員　柯志恩酸：這下馬威是藐視政院嗎？

柯建銘、綠委「噹」自家閣員　柯志恩酸：這下馬威是藐視政院嗎？

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

新青安擬簽「切結書」溯及既往　北、高房貸戶兩樣情

新青安擬簽「切結書」溯及既往　北、高房貸戶兩樣情

關鍵字：

國民黨廖偉翔卓榮泰新青安房價

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面