「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／台北報導

居住正義議題近年備受青年族群關注，2024選前財政部推出「新青年安居貸款」政策，放寬房貸貸款額度與還款年限，不過，推出後卻反而造成全台房價飆漲，被質疑淪為炒房工具。國民黨立委廖偉翔今（18）在立法院質詢時對此痛批，今年第一季全台建物移轉棟數達到8.1萬棟，是近13年來次高，行政院長卓榮泰回應，下周將召開正式會議，就外界質疑以及執行至今的影響和未來可能的發展，來全面檢討。

廖偉翔質詢時指出，2024選前政府端出「新青年安居貸款」政策牛肉，貸款金額調高到1000萬元，還款年限也延長到40年，只償還利息暫緩還本金的寬限期延長到5年，他詢問卓榮泰「這有符合居住正義的政策嗎？是居住正義還是炒房？」

卓榮泰答詢表示，「新青年安居貸款」原本的美意相當好，但坦言這兩週接收到很多訊息，下週會召開會議，針對外界質疑，以及政策造成的影響、未來發展，進行全面檢討。

廖偉翔續批，今年第一季全台建物移轉棟數達到8.1萬棟，是近13年來次高，且依央行公布資料，國內五大銀行包括台灣銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行及第一銀行，購屋貸款累計到2382億元，是歷年的同季新高，其中「新青年安居貸款」佔了39%。

廖偉翔說，「新青年安居貸款」反而讓整個房市更加熱絡，今年第一季台灣六個直轄市加上新竹縣市的房價增漲將近一成，是歷史新高，就結果來看，「新青年安居貸款」並不符合居住正義，質疑到底是居住正義還是炒房？

卓榮泰表示，房價不是受單一因素影響，政府會善用政策工具做全面檢查。卓榮泰的回應讓廖偉翔不滿直言，政府到底要如何抑制房價？「房價過去是經濟火車頭，難道現在要變成火箭頭，一飛沖天？」他問卓榮泰能否給出保證，今年房價漲幅，不會超過基本薪資的漲幅4.05%？卓又說，六都狀況不同，建設發展等都會影響房價，只能從另一個方向，包括提供更多的社宅、包租代管等。

廖偉翔說，居住正義包含購屋市場、租屋市場，今天質詢針對購屋市場詢問，「今年房價漲幅，能否保證不會超過基本薪資的漲幅4.05%？難道居住正義永遠只是口號？」卓榮泰仍不願正面回應，僅稱內政部已經在研擬新的方式，讓民眾能在一個地方永久安定的居住下來。