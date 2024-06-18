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2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

▲▼台北市副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川，被視為藍營出戰2026新北市長的頭號人選。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜將於2026年卸任，接班人選備受關注，由中廣、民意調查協會完成的新北市長民調顯示，在國民黨可能的新北市長人選中，台北市副市長李四川獲得近4成市民支持，國民黨立委洪孟楷14%居次，且藍綠白三黨對比，藍營若派出李四川能與綠營打成平手；而台灣民眾黨有意參選的立委黃國昌，支持度則明顯落後藍綠人選，僅拿到13%。

民調調查的時間為2024年5月24日至29日，以新北市有投票權的公民為對象，成功電訪1075份有效樣本，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為正負2.99%。民調除詢問新北市民對藍綠2黨可能市長人選的互比支持度，還就藍綠白所有人選的對決組合，逐一進行對比式調查。

▲中廣、民意調查協會完成的新北市長民調。（圖／讀者提供）

▲中廣、民意調查協會完成的新北市長民調。（圖／讀者提供，下同）

▲中廣、民意調查協會完成的新北市長民調。（圖／讀者提供）

▲中廣、民意調查協會完成的新北市長民調。（圖／讀者提供）

國民黨目前傳出的2026年新北市長可能人選，除李四川外，還有現任新北市副市長劉和然、立委洪孟楷等人。中廣民調顯示，新北市民最中意的李四川，支持度高達37.26%，洪孟楷居次，支持度為14%，而新北市長侯友宜屬意的接班人劉和然，僅獲得5.14%市民的青睞；民進黨方面，可能的市長人選除蘇巧慧、鄭文燦外，前內政部長林右昌也被點名，調查結果顯示，綠營3人中蘇巧慧得到26.35%新北市民的支持，比鄭文燦20.48%的支持度高約6個百分點，林右昌支持度則只有10.13%。

另外，2026年的新北市長之爭，極可能會在民眾黨黃國昌投入後，呈現「三腳督」戰局。中廣民調也針對藍綠白各種對戰組合進行調查，結果顯示李四川在黃國昌參選，藍白確定無法整合的狀況下，不管對上鄭文燦、蘇巧慧、林右昌，支持度均有33到35%的水準，與鄭文燦打成平手，小勝蘇巧慧約2個百分點，大贏林右昌10個百分點，黃國昌支持度則被壓縮到僅剩13%左右。

▲中廣、民意調查協會完成的新北市長民調。（圖／讀者提供）

若國民黨推洪孟楷參選，調查數據顯示，新北市長選戰將出現綠勝藍敗的翻轉結局，洪孟楷支持度不到3成，僅在27%上下，無論對上鄭文燦、蘇巧慧或林右昌都是輸，其中鄭文燦、蘇巧慧的支持度分別領先洪孟楷10、8個百分點，林右昌也能小勝3個百分點，黃國昌支持度則略微上揚1至2個百分點。

至於若由劉和然上陣，分別對上綠營的鄭、蘇、林，藍綠差距將進一步拉大，中廣民調顯示，劉和然在面對綠白對手時，支持度將跌破2成，僅剩約19%，鄭文燦、蘇巧慧支持度則衝破3成5，即使林右昌支持度稍差，但3人的支持度都能大贏劉和然雙位數。且黃國昌支持度將受惠提升到接近2成，這種對戰組合可說對民進黨拿下新北市最為有利。

▲中廣、民意調查協會完成的新北市長民調。（圖／讀者提供）

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