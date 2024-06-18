柯建銘、綠委「噹」自家閣員　柯志恩酸：這下馬威是藐視政院嗎？

▲立法院民進黨團總召柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

新政府上任即將滿月，近日傳出民進黨團認為內閣與立委的溝通有待加強，甚至有綠委大酸內閣是「外星人內閣」。對此，國民黨立委柯志恩今（18日）指出，綠委和新內閣餐敘時，對官員擺臉色，民進黨團總召柯建銘甚至嗆閣員「你哪位」。她認為，綠委們集體「噹」閣員，難道不支持自家閣員嗎？是否背後有什麼派系心結或資源分配不均，還是老柯和綠委想要給賴清德難看？不方便發洩，所以就先找閣員開刀。

柯志恩於臉書表示，根據媒體報導，民進黨立委私下形容卓內閣為「外星人內閣」，更爆出綠委和新內閣餐敘時，不僅對官員擺臉色，還調侃內閣成員「先拜會藍白立委」，柯建銘甚至嗆閣員「你哪位」，作勢要把部會首長趕出去，氣焰之盛，讓首長如驚弓之鳥。

柯志恩批評，民進黨說什麼「藐視國會」，自己對官員說「你哪位」，才是對行政院的「藐視」吧。民進黨說通過「國會改革」，立委會騎到人民頭上，實際上，他們早已騎在官員頭上，目的只為「下馬威」。這些閣員幾乎都是賴清德找來的，綠委們卻集體「噹」閣員，是否也不給賴清德面子呢？

柯志恩認為，柯建銘和綠委不要怪閣員、更不必吃味，閣員先找藍白溝通，何錯之有？難道綠委不支持自家閣員嗎？是否背後有什麼派系心結或資源分配不均，還是老柯和綠委想要給賴清德難看？不方便發洩，所以就先找閣員開刀，扣上一個罪名是「先找藍白溝通」！其實綠委心知肚明，首長怎敢不把綠委放眼裡，這叫做「欲加之罪」。

柯志恩說，最倒楣的是「卓內閣」的閣員，除非有黨內派系當靠山，不然這些官員就得看自家立委的臉色，原本應展現作為的政務官只能唯唯諾諾、低聲下氣，好像怕不小心犯錯的小媳婦，一不小心就惹到眾家立委不高興。卓院長可以替這些苦不堪言的閣員們打氣嗎？還是緩頰幾句，幫忙收驚一下。

柯志恩再說，其實卓院長的處境也好不到哪去，已經三黨不過半了，應以朝野和諧為要，卓榮泰不是好鬥、好戰的人，但上有剛愎、固執的總統，立院又有整天吆喝揚鞭、不斷下指導棋的柯總召，即使卓院長想要減少對立，恐也不是卓院長說得算。

最後，柯志恩強調，「大師兄」自己一個頭兩個大，還要維護行政團隊的尊嚴與士氣，實在有苦說不出。看到黨內同志像大姑小姑指指點點，還有一位整天絮絮叨叨、發號司令的「資深婆婆」，真的要祝福被視為「外星人」的閣員們，千萬不要變成誤入叢林的老白兔，最後逃之夭夭了！

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