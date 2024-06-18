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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

▲▼立法院長韓國瑜中午宴請藍委。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲立法院長韓國瑜中午宴請藍委。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜昨天剛過完67歲生日，今（18日）中午又宴請國民黨教育及文化與交通委員會立委。對此，國民黨立委洪孟楷分享餐敘細節，他表示，席間，蔥油餅上桌，韓國瑜馬上回想起北農時期與台灣蔥農的互動，以及為何台灣蔥的品質、香氣、口感特別不同，對比其他東南亞國家，台灣更勝一籌。韓國瑜言談中，充滿對於台灣農業的佩服和肯定。

洪孟楷於臉書表示，今日韓國瑜院長與江啟臣副院長特別抽空，邀請「教文」及「交通」兩委員會的藍委，中午家常餐敘。韓國瑜謙謙的說，是要感謝院長選舉時候的支持，本來之前就想邀請，無奈事情千頭萬緒，只得國事為重，現在比較有點空檔，也邀大家聚聚。昨日是韓的生日，他也利用這個機會當面向韓表達生日快樂。

洪孟楷說，餐敘吃蔥油餅，讚嘆台灣蔥農的巧思和技術；吃冰淇淋，激賞台灣芋泥與冰品的絕配。吃的是家常便菜，但交流是真誠難忘。這就是今天教育文化、交通兩藍營委員會委員與韓院長吃飯的「小細節」。

洪孟楷指出，席間，蔥油餅上桌，韓國瑜馬上回想起北農時期與台灣蔥農的互動，以及為何台灣蔥的品質、香氣、口感特別不同，對比其他東南亞國家，台灣更勝一籌。韓國瑜言談中，充滿對於台灣農業的佩服和肯定。

洪孟楷再指，最後一道甜點，則是該餐廳代理的冰淇淋，香氣醇濃，配合基底是蒸熟放涼的台灣芋泥，兩者相配、甜而不膩，又是道賓主盡歡餐點。韓國瑜說，「吃了冰淇淋就會很滿足，對吧！來，有沒有人要再續一球？」喜歡冰淇淋的韓院長吆喝著生怕大家沒吃飽，這就是韓展現出貼心的一面。

最後，洪孟楷強調，簡單的餐敘，卻處處展現對於台灣土地上食材的熱愛。吃在地，其實也是一種很好的節能減碳、降低碳排的方式。韓院長，確實是一位有高度、令人佩服的國會議長。

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