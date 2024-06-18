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中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

▲▼澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上 。（圖／民眾提供）

▲澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上 。（圖／民眾提供）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍一艘疑似最新型第三代彈道飛彈094型「晉級」核潛艦於18日清晨，在海峽中線上浮現蹤；不過，各方普遍認為，潛艦不會隨意上浮，多半猜測有故障或出問題的疑慮。事實上，在2023年10月，《每日郵報》獨家報導指出，中共核潛艦093-417在黃海遇難，因供氧失敗導致艦上55人全數罹難。

位於澎湖的漁民，18日清晨在台海中線附近捕撈小管時，目擊一艘中國籍潛艦浮出水面航行；而且附近還有一艘解放軍的軍艦在側。對此，國防部前視察盧德允斷言「出問題了」，不浮上來會出事情。

此外，軍事專業粉絲專頁「IDF經國號」也指出，為何走台海中線以西，根據往例（2021.11.29）及美軍曾說過的研判，通常是為了北返歲修或者有故障前往船廠維修，否則一艘代表核恫嚇能力的潛艦此時突然上浮告訴大家我在這裡，只會助長局勢緊張；而漁民所述當事海域水深僅45公尺，也完全不適合潛艦下潛，且在旁並有其他水面艦戒護，更加佐證此一推測。

事實上，中共潛艦近年可說是多事之秋，在2023年8月時，中共解放軍093「商級」核動力潛艦，傳出在台灣海峽發生嚴重事故，但遭到中國方面的否認；而10月份時，《每日郵報》則獨家報導英國國防情報的報告指出，共軍核潛艦093-417號8月21日在黃海執行任務時遇難。

該報告指稱，這艘潛艦陷入中國自己在黃海設下的陷阱，此一陷阱是為了誘捕英國跟美國的水下船隻，進而導致潛艦氧氣系統發生故障，造成55名船員喪命，包括22名軍官、7名學官、9名士官，以及17名水手。但是，北京方面則聲稱此為臆測報導。

不過，我國國安局長蔡明彥在立法院備詢時則證實，該艘商級潛艦確實有發生事故，但不是嚴重的沈船事件，其他細節則未有透露。

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