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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸最強核潛艦現蹤澎湖　馬文君：不像是威脅、等國防部釐清

▲▼馬文君 聯訪 自殺式無人機購買 陳永康在國防委員會支持民進黨提案 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

澎湖漁民今（18日）清晨在海峽中線附近，目擊中國潛艦浮出水面，隨後潛艦與來支援的一艘軍艦往中國方向駛離，國防部長顧立雄對此表示，國軍透過情監偵手段掌握此事件，但不宜透露細節。外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君則認為，這好像不像是在威嚇，但是不是發生故障等，需要國防部進一步釐清跟說明。

澎湖漁民18日清晨在海峽中線附近捕撈作業時，目擊一艘潛艦浮出水面，隨後有軍艦趕來支援，潛艦在軍艦伴護下朝中國方向行駛離去。更有軍事迷根據照片判斷，這艘潛艦疑似是中國最新的096型「唐級」核子潛艦。

對此，馬文君指出，潛艦執行任務一般都是非常隱蔽性的，這次會浮行，而且旁邊還有護衛艦，這好像不像是在威嚇，至於是不是發生故障等，需要國防部進一步釐清跟說明。

另，國軍漢光40號實兵演習下月登場，此次將取消假想敵（紅軍）科目，馬文君則說，演習一定有假想敵，這次漢光演習反登陸作戰取消了紅軍的扮演，國防部並沒有清楚對外說明，顧立雄上台以後有很多新的國防構想，只能持續觀察。

馬文君強調，國軍訓練應該要有所堅持，才知道需要什麼樣的國軍，需要面對什麼樣的敵人，應該要做什麼樣精實的訓練，而不要受制於國外的力量。
 

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