共機逼近鵝鑾鼻！圍台軍演將再來？　他指1關鍵：賴清德黃埔校慶演說

▲國防部公布13日6時至14日6時「共軍台海周邊海、空域動態」。點圖放大。（圖／國防部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

中共在5月23至24日舉行「聯合利劍–2024A」軍演的行為，被解讀是在表達對總統賴清德就職典禮演說內容的不滿，然而，此次軍演行動的名稱中有「2024A」的字眼，是否代表未來將可能有「2024B」，則成為眾人關心的焦點。對此，退役少將栗正傑昨（14日）表示，從國防部14日常態性公布的共軍機艦台海動態來看，目前應該是對美菲聯合軍演的威脅性比較大，至於會不會有「聯合利劍–2024B」，關鍵就在總統賴清德出席黃埔校慶的演說內容。

國防部昨（14日）公布，13日上午6時至14日上午6時共軍在台海周邊的海、空域動態，此次共偵獲共機8架與共艦8艘次，其中，共有3架次的共機進入我西南空域，且最近距離僅離鵝鑾鼻約50海里（92.6公里）。

對於共軍昨日在台海周邊的動態，栗正傑在14日中天節目《麥玉潔辣晚報》中指出，當前美菲兩國正在巴丹島舉行聯合軍演，應該反而對巴丹島的美菲威脅性比較大，對鵝鑾鼻的威脅性不大。

然而，栗正傑進一步指出，對我們威脅性比較大的是，北部、台海中線或是靠近澎湖的機艦影響會比較大。

栗正傑說明，解放軍很清楚，現在美菲正在實施今年第4次軍演，地點在巴丹島跟巴拉望島，所以，美國的航空母艦也開過去了，解放軍3艘055大驅也過去那邊。

不過，栗正傑接著點出，賴清德在6月16日黃埔校慶的談話，將成為是否會有「聯合利劍–2024B」的關鍵。

▼總統賴清德16日黃埔校慶演說備受關注。（圖／總統府提供）