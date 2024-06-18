中共核潛艦現身海峽中線！　張競分析：演練「航渡淺水海域」

記者廖翊慈／綜合報導

澎湖漁民18日的清晨，在海峽中線捕撈小管時，目擊一艘潛艦在眼前浮出水面，且附近還出現解放軍軍艦，此消息傳出，引發各方揣測。曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業的張競指出，核彈道導彈潛艦通常都會演練「航渡淺水海域」課目，此為當進駐「戰備值班發射陣地海域」時，在海上實施戰術機動必要過程。

張競表示，共軍針對此項演練課目，分別在渤海、黃海、臺灣海峽以及華南廣東近海，依據水文條件與商漁船活動樣態，設有數個演練海域。

張競說道，在演練此等項目時，基本上是以潛望鏡深度低速運動，但若有航行安全顧慮時，其中包括，可能遭致漁網絞纏時，在無敵情威脅狀況下，可以改採浮航方式，儘速通過航行安全存在安全顧慮之海域，「這次是因為臺灣灘北部與澎湖西部至金門海域正是捕撈小管熱季，遇到大量作業漁船，該潛艦改採上浮避讓作業漁網可能性最高。」

▲▼澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上。（圖／民眾提供）

張競表示，此時我們可從該潛艦浮航後，所獲得策應與掩護兵力態勢，判斷真實狀況，「首先若是發現水面艦與其保持相當距離，保持遠距護航屏衛態勢，這時該型潛艦本身動力系統應當還是能維持運作，不需他艦前往馳援。」

張競認為，假若大量輕快兵力緊急出港，並高速駛向該潛艦船位所在處會合，此時就要注意到是否也有專業拖帶艦船駛向該潛艦所在位置，「這樣就可判定該潛艦是否發生意外？是否需要拖帶支援？是否需要傷患救援與後送？」

張競表示，總而言之，還是要擴大視角來觀察態勢，不要亂下結論，睜開眼睛觀察寧德、三都與廈門共軍艦艇以及相關海域海警艦艇活動軌跡，才能獲致結論。他強調，建議相關單位不要忘記，該發給漁民朋友獎金還是要發，同時也要對漁民們加強宣導「多通報、少爆料」，如何拿捏？國防部與海巡署要相互合作共同努力！

據漁民表示，這艘潛艦上浮位置在北緯24度00分、東經118度22分，約在海峽中線，水深約45公尺，「不過這艘潛艦疑似出了問題，突然浮上海面，但看不清楚型號，沒多久就有另一艘軍艦趕來支援，並護送潛艦往中國方向急速駛離，過程中，潛艦都未再下潛。」

有軍事迷根據漁民拍下的照片判斷，這艘潛艦疑似是中國最新的096型「唐級」核子潛艦，可攜帶至少14枚潛射彈道飛彈，具備在極地冰層覆蓋下發射飛彈的能力，在降噪、隱身、推進、武器等方面都有所突破，是中國目前隱身性能最強的核潛艦。

國防部長顧立雄上午受訪時表示，有相關情監偵的手段，已經有所掌握，但詳細手段不宜在這裡說明。