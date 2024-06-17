陸邀台藝人成立「台灣擁和黨」　內政部示警勿觸《國安法》

▲何以奇公開陸方邀約內容。（圖／翻攝自何以奇臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣藝人何以奇公布一份「北京慈光影視傳媒公司」的合作邀約，內容提到要在台成立「台灣擁和黨」，由民進黨前立委余天擔任黨主席，投入2026年地方選舉。對此，內政部表示，人民有組織政黨之權利，基於《政黨法》主管機關立場，提醒有意籌組及參與政黨活動之民眾，不得有接受境外勢力指示或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯《國安法》及《反滲透法》等規定。

內政部指出，《國家安全法》第2條規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；《反滲透法》第3條、第4條也規定任何人不得受境外敵對勢力之指示、委託或資助，從事選舉及捐贈政治獻金等行為。違者，均定有相關刑罰規定。

內政部說明，目前已知有共和黨及臺灣人民共產黨負責人或幹部，因疑受中共指示、資助，替特定候選人造勢、推薦特定人士參選，或支持特定政黨及候選人等介選情事，涉及違反《反滲透法》，經檢察機關起訴有案。內政部再次呼籲，民眾組織政黨及從事相關活動，應拒絕中共利誘操控而淪為一時統戰工具，避免觸犯《國安法》規而受罰。