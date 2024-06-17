快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

▲張錦豪質詢提到，一名國小候用校長行徑荒唐，不僅在校酗酒、給國小學生觀看輔導級鬼片，還在超商偷酒被抓到。（圖／新北市議會）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市議員張錦豪今（17日）在議會總質詢提到，一名國小候用校長行徑荒唐，除了體罰學生、教學行為失當、親師溝通效果不良，更在校酗酒、無故多次缺課、給國小學生觀看輔導級鬼片「女鬼橋」，還在超商偷酒被抓到，到現在24個同學已經轉走三位同學了，詢問新北市教育局是否要有積極作為，教育局回應，個案現已調離現職請假中，「這部分一定會秉公處理」。

張錦豪說，該名女候用校長，除了體罰學生、造成親師溝通不良，還在校酗酒、無故多次缺課，也因上課時間睡覺導致沒去班級上課，還給學生看輔導級鬼片「女鬼橋」，半夜還頻以私訊、致電騷擾家長，造成家長恐慌就醫，還在超商偷兩瓶酒被抓到。

張錦豪舉例，甚至有調皮的學生用跳繩綁住特教生，該候用校長竟然只是「觀看」，真的非常離譜。

張錦豪說，這些狀況大約持續一年，很多家長都有反應，他一再給這位校長機會，教育局也持續輔導但沒給懲處，「大家都在給他機會」，因為該名候用校長年資已可辦理退休了，但他好像不想退休，自己只得請教育局要有積極作為，「該名候用校長已經生病了，能不能就讓他退休。」

教育局長張明文回應，不適任行為一定會提到校事會議、秉公處理，由於涉及學生安危行為，個案候用校長已經調離現職並請假；市長侯友宜則說，情、理、法會兼顧，並指示教育局長有進度都要向議員隨時匯報。

張錦豪說，希望這禮拜就能看到該名候用校長的退休申請成功，就不會再追究。

