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新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

▲新北環保局攜手企業淨海 清出297公斤海洋廢棄物。（圖／新北市環保局提供）

▲潛海戰將搭上新北藍海艦隊船隻準備出發淨海。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局15日攜手廣達電腦及華碩電腦2家企業於瑞芳區瑞濱礁岩外海辦理船潛淨海活動，50位潛海戰將一起清出297.3公斤的海洋廢棄物，用實際行動守護海洋生態環境。

環保局簡任技正許銘志表示，新北市海岸線長達145公里，除各管理單位平時維護外，環保局也結合民間力量一同守護海洋環境。本次活動結合2家國內知名企業廣達電腦及華碩電腦，共有50名企業潛海戰將及3艘新北市藍海艦隊船隻參與。在專業潛水教練王銘祥的帶領下，安全又效率地完成淨海任務，且本次活動落實源頭減量精神，採無痕方式進行，不搭建一次性舞台、不額外製作活動背板，展現守護海洋環境的熱情與決心。

▲新北環保局攜手企業淨海 清出297公斤海洋廢棄物。（圖／新北市環保局提供）

廣達電腦部經理暨廣達潛水社社長李俊慶表示，我們始終認為企業應承擔起社會和環境責任，透過參與淨海活動，希望喚起更多人對海洋保護的重視，共同用愛與責任淨化每一片珍貴的海域，我們也將持續動員公司員工及志願者參與淨灘及淨海行動。

華碩電腦伺服器部門專員暨華碩潛水社社長張博堯表示，希望藉由淨海活動，呼籲更多民眾了解海洋及環保的重要性，不過號召淨海只能清除我們所見的海洋廢棄垃圾，仍然有許多是我們看不到的，唯有從根本提升國人的環保意識，才可以解決海洋污染問題。

環保局表示，新北市自2017年成立「藍海艦隊」，招募轄內漁船、遊艇、賞鯨船或交通船等各式船舶加入，將出海時打撈到的垃圾帶回岸上處理；109年起邀集熱愛海洋且具備潛水證照的民眾加入新北市「潛海戰將」，共同清理海底廢棄物，2022年更與潛水業者合作成立「淨海合作社」，免費租借潛水設備並提供淨海民眾完善的後勤支援。

▲新北環保局攜手企業淨海 清出297公斤海洋廢棄物。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環保局攜手企業淨海 清出297公斤海洋廢棄物。（圖／新北市環保局提供）

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