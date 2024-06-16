蘆洲建商捐贈獎學金助學生勇敢追夢　市長侯友宜到場喊讚

▲蘆洲建商捐贈獎學金，侯友宜到場喊讚。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區知名建商崇利建設繼去年十週年紀念捐贈獎學金後，今年再度捐贈公益獎學金，希望激勵蘆洲學生勇敢追夢。這次獎學金將頒發給蘆洲8所學校的學生。新北市市長侯友宜親臨頒獎並致詞，稱讚此舉是改變未來的力量，並呼籲更多善舉共同為台灣未來努力。致詞後，許多民眾手持金鏟子請市長簽名以求好運。

崇利建設是深耕蘆洲多年的老字號建商，總經理楊宗翰以創新思維，秉持「擁抱生活，真誠建築」的精神，並抱持回饋社會的信念，多次榮獲中華建築金石獎、內政部友善住宅獎、國家建築金質獎等殊榮。

楊宗翰土生土長於蘆洲，長期關注在地事務，連續兩屆受聘為市政顧問，是最年輕的市政顧問，對蘆洲大小事貢獻不遺餘力。本次捐贈公益獎學金，再次顯示了崇利建設對教育和公益的重視。

楊宗翰表示，作為一名父親，他特別能體會育兒的挑戰，尤其對於面臨特殊困難的孩子和家庭。因此在獎學金分配上，特別關注特殊生的需求，旨在為他們和家庭提供更多資源，激勵他們在學業及生活各方面持續進步。

今年，崇利建設也迎來多位員工子女畢業並順利升學。楊宗翰特地在公司內頒發獎學金鼓勵這些員工子女，並表示：「孩子們的努力和成就，是我們最大的驕傲。希望這些獎學金能為他們的未來增添動力。」本次獎學金將頒發給八所學校的149位畢業生，以及7位崇利員工優秀子女，共計156位學生，獎學金總額達60萬新台幣。

市長侯友宜在頒獎致詞時，讚揚崇利建設長期以來對社區的奉獻，並鼓勵在場學生勇敢追夢、不斷努力，創造更多可能性。活動現場氣氛溫馨，畢業生們紛紛請市長簽名勉勵。

蘆洲區長陳炳仲表示，崇利建設捐贈獎學金意義重大，不僅鼓勵學生勇敢追夢，也增進了學生對家鄉的認同。

崇利建設公益獎學金將捐贈給蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國中、蘆洲國中、鷺江國中和三民高中（含國中部）的學生。獎學金不僅獎勵成績優秀的學生，也涵蓋在其他方面表現優異的學生及特殊生，為他們和家庭提供更多資源和支持。