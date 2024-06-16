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615老人虐待警醒日　新北家防中心籲關注長者保護

▲615老人虐待警醒日 新北家防中心籲關注長者保護。（圖／新北市社會局提供）

▲6月15日為老人虐待警醒日，新北推動護老反暴宣傳。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6月15日為「世界老人虐待警醒日」，新北市家防中心努力提升大眾對老人保護議題的重視，持續推出相關宣導文宣及活動，並將於16日在府中非常熱區舉行「護老反暴宣導啟動活動」，希望人人都能多留意及關心生活周遭的長輩，讓不願通報或不知如何求助的長輩能即時獲得適當的協助。

新北市家防中心主任許芝綺表示，長輩常基於情感因素或受傳統觀念影響，在受暴後常因為「擔心子女被關」、「家醜不可外揚」、「講出去會失去依靠」等因素，多選擇隱忍或稱是自己意外受傷，而拒絕接受社工服務和旁人的協助，導致社福機構無法介入造成通報黑數。

▲615老人虐待警醒日 新北家防中心籲關注長者保護。（圖／新北市社會局提供）

許芝綺舉例家防中心實際服務案例，服務對象阿榮伯（化名）因中風導致身體右半邊無力，需由家人攙扶行動，平時由兒子擔任照顧者，但近期兒子罹患大腸癌症，又因擔心自身病症而常鬱鬱寡歡在家中喝酒，某天當阿榮伯呼喊兒子協助攙扶時，兒子便情緒失控吼道「都是你！為了顧你我身體都害了了！」更將阿榮伯推倒在地，直到後來因女兒返家探望，發現阿榮伯臉上有瘀青情形，趕緊安排就醫驗傷並通報家防中心介入，並引入社區式喘息服務資源，才舒緩本案家庭因照顧壓力而引發的暴力。

許芝綺呼籲，家中有照顧長輩需求可以尋求「1966長照服務專線」討論，若遇疑似有老人遭受暴力對待情事，請撥打113保護專線或洽詢各縣市政府家防中心尋求協助，若遇緊急狀況時，請立即撥打110專線報警求助，同時也要呼籲長輩，當遭受暴力對待時，可以跟社工聊聊，才能真正幫忙到子女跟自己。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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