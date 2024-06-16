新北救災效能再升級！淡水消防分隊獲贈救災車　縮短搶救時間

▲新北淡水消防分隊獲贈救災車輛。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區「勝業營造有限公司」一向積極參與地方公益，深受地方各界好評。此次，勝業營造有限公司在蔡錦賢議員的媒合下，捐贈了一輛災情勘查車給新北市政府消防局第三救災救護大隊淡水分隊。消防局長李清安說，這次捐贈車輛符合淡水分隊轄區特性需求，適應地形並節省救援時效，感謝民間的善心力量！

勝業營造有限公司了解到消防人員在災害搶救工作中的辛勞，於今16日上午11時在淡水區淡金路二段舉行捐贈災情勘查車，希望能提升消防搶救效能，縮短災害搶救的時間。

消防局局長李清安表示，淡水分隊轄內有許多高樓建物，每逢火警、救溺及山搜等案件發生，淡水分隊必須在第一時間趕赴現場指揮搶救。本次捐贈的車輛符合淡水分隊轄區特性需求，適應地形並節省救援時效。適當的救災車輛不僅能有效提升救災效能，也保障了消防同仁的安全，確保任務順利完成，保障市民生命財產安全。

李清安表示，衷心感謝勝業營造有限公司無私奉獻的精神，捐贈救災車輛以提升消防工作安全。他希望這份愛心與熱情能繼續在社會上流傳，消防局也將持續秉持赤誠之心，貫徹維護公共安全的決心，讓市民安心居住在安全的城市。