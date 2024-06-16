　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北救災效能再升級！淡水消防分隊獲贈救災車　縮短搶救時間

▲新北救災效能再升級 淡水消防分隊獲贈救災車輛。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北淡水消防分隊獲贈救災車輛。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區「勝業營造有限公司」一向積極參與地方公益，深受地方各界好評。此次，勝業營造有限公司在蔡錦賢議員的媒合下，捐贈了一輛災情勘查車給新北市政府消防局第三救災救護大隊淡水分隊。消防局長李清安說，這次捐贈車輛符合淡水分隊轄區特性需求，適應地形並節省救援時效，感謝民間的善心力量！

勝業營造有限公司了解到消防人員在災害搶救工作中的辛勞，於今16日上午11時在淡水區淡金路二段舉行捐贈災情勘查車，希望能提升消防搶救效能，縮短災害搶救的時間。

▲新北救災效能再升級 淡水消防分隊獲贈救災車輛。（圖／記者戴上容翻攝）

消防局局長李清安表示，淡水分隊轄內有許多高樓建物，每逢火警、救溺及山搜等案件發生，淡水分隊必須在第一時間趕赴現場指揮搶救。本次捐贈的車輛符合淡水分隊轄區特性需求，適應地形並節省救援時效。適當的救災車輛不僅能有效提升救災效能，也保障了消防同仁的安全，確保任務順利完成，保障市民生命財產安全。

李清安表示，衷心感謝勝業營造有限公司無私奉獻的精神，捐贈救災車輛以提升消防工作安全。他希望這份愛心與熱情能繼續在社會上流傳，消防局也將持續秉持赤誠之心，貫徹維護公共安全的決心，讓市民安心居住在安全的城市。

▲新北救災效能再升級 淡水消防分隊獲贈救災車輛。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
酷澎Coupang在韓遭重罰33億！
快訊／國道翻車！女駕駛傷重「無呼吸心跳」　
詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來
張學友台北最終場「彩蛋曲目曝光」　他1句話萬人險暴動
女三寶上橋「一路逆向」！　狂按喇叭逼讓路
「3組保健食品」千萬別一起吃！　營養師：沒效又傷荷包
尬爆！汪小菲、Mandy坐旁邊　信當場唱大S流星花園主題曲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆洲建商捐贈獎學金助學生勇敢追夢　市長侯友宜到場喊讚

新北救災效能再升級！淡水消防分隊獲贈救災車　縮短搶救時間

強化戲水安全　南消四大辦理新化義消水域救生訓練

展現永續韌性精神！大全社區代表花蓮角逐全國金牌農村

力促台南農產觀光打進日本市場　黃偉哲快閃前橋老字號超市TSURUYA推廣

雲林道路成「花生曝曬場」　縣府協調超過200處合法地點

提升公幼教保服務品質　台南16日首招延長照顧服務人員預計錄取103人

修屋兼送家具　台南志工用心修繕關懷弱勢

提升繩索救援經驗值　南消二大辦理玉井義消山域搜救專業訓練

屏東潮州區語文競賽　南榮國中勇奪7金2銀

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

蘆洲建商捐贈獎學金助學生勇敢追夢　市長侯友宜到場喊讚

新北救災效能再升級！淡水消防分隊獲贈救災車　縮短搶救時間

強化戲水安全　南消四大辦理新化義消水域救生訓練

展現永續韌性精神！大全社區代表花蓮角逐全國金牌農村

力促台南農產觀光打進日本市場　黃偉哲快閃前橋老字號超市TSURUYA推廣

雲林道路成「花生曝曬場」　縣府協調超過200處合法地點

提升公幼教保服務品質　台南16日首招延長照顧服務人員預計錄取103人

修屋兼送家具　台南志工用心修繕關懷弱勢

提升繩索救援經驗值　南消二大辦理玉井義消山域搜救專業訓練

屏東潮州區語文競賽　南榮國中勇奪7金2銀

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

沈小婷陸綜被問「最討厭的Kep1er隊友」！　她回答點名3人EQ超高

「我喜歡先發！」　銳歐尷尬傳球失誤：有一點丟臉

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

誣陷「宗教放生毒蛇」涉及國際重刑　可全球追訴！

快訊／國道三號晚間翻車！女駕駛傷重「無呼吸心跳」　警方處理中

酷澎Coupang在韓遭重罰33億　稱「操控關鍵字」是全球電商慣例

拜登提出加薩停火計畫　哈瑪斯：回應符合美方提出原則

紅海貨船遭葉門叛軍攻擊　美海軍救出平民船員

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！

即／小琉球停電1小時　台電董事長說明

即／小琉球全島大停電！周春米緊急致電台電董事長

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

拼月底通車！高捷岡山路竹延伸線履勘

老人虐待警醒日　新北家防中心籲關注長者保護

輔仁大學USR計畫成果展　走進塭ㄟ故事館認識新莊

南消四大辦理新化義消水域救生訓練

仲夏玩遍新北商圈　坪林微旅行體驗茶文化

媒體爆料台鹽有人將台綠陳情資料交黃國昌台鹽駁斥喊告

雲林道路成花生曝曬場　縣府協調超過200處合法地點

追思1941金瓜石事件　人權音樂會展現愛與和平

癌症及幹細胞治療突破　洪明奇獲成就頒菁英獎

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

更多熱門

相關新聞

老人虐待警醒日　新北家防中心籲關注長者保護

老人虐待警醒日　新北家防中心籲關注長者保護

每年6月15日為「世界老人虐待警醒日」，新北市家防中心努力提升大眾對老人保護議題的重視，持續推出相關宣導文宣及活動，並將於16日在府中非常熱區舉行「護老反暴宣導啟動活動」，希望人人都能多留意及關心生活周遭的長輩，讓不願通報或不知如何求助的長輩能即時獲得適當的協助。

輔仁大學USR計畫成果展　走進塭ㄟ故事館認識新莊

輔仁大學USR計畫成果展　走進塭ㄟ故事館認識新莊

仲夏玩遍新北商圈　坪林微旅行體驗茶文化

仲夏玩遍新北商圈　坪林微旅行體驗茶文化

追思1941金瓜石事件　人權音樂會展現愛與和平

追思1941金瓜石事件　人權音樂會展現愛與和平

大南瓜齊聚淡水　三芝瓜農陳灯燃657斤奪冠

大南瓜齊聚淡水　三芝瓜農陳灯燃657斤奪冠

關鍵字：

新北情勘查車

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

陳庭妮被反鎖飯店！

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面