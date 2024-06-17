「把我沒講的話塞到嘴裡」　沈伯洋嗆：這就是黃國昌、傅崐萁水準

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日從國會改革法案，再到第五縱隊議題，頻頻槓上藍白陣營。他昨天（16日）表示，逐條討論時，黃國昌只講109個字，傅崐萁只講了177個字，造謠的字數比逐條發言多千倍，現在還想繼續，把第五縱隊沒講過的話塞到他嘴裡，這就是傅崐萁與黃國昌的水準。

沈伯洋於臉書表示，明明以前民進黨有排案，有人去上節目說沒有排案。明明這次法案沒有討論，藍白卻騙支持者有討論。明明版本是最後才拿出來，藍白卻給支持者錯誤的條文。明明抄民進黨的只抄一半，卻說都是抄民進黨幫民進黨改革。

沈伯洋再說，明明國會證人有律師，卻騙支持者證人都不用律師。明明「藐視國會」可以針對一般人民，卻只跟支持者講一半的藐視國會「罪」。

沈伯洋指出，明明委員會發動調查很寬鬆，然後用院會的規定來護航。明明抄民進黨的規定變成前後矛盾，藍白卻不敢跟支持者說。明明發動調查沒有太多限制，卻騙支持者只是要查弊案，連查弊案不是立法委員權責都不說。

沈伯洋批評，把別人的舉例當作真實造謠，做人身攻擊，把第五縱隊他沒講過的話塞到他嘴裡，這就是傅崐萁與黃國昌的水準。他大酸，逐條討論時，黃國昌只講109個字，傅崐萁只講了177個字。然後鋪天蓋地在媒體造謠，造謠的字數比逐條發言多千倍，現在還想繼續。連在院會發言都無法，還要別人配合？

另外，有網友留言，沈伯洋是「台灣第一個世界民運代表」，怎麼諾貝爾和平獎沒有他？沈也親自回應，真不好意思，20位代表的主席，就是諾貝爾和平獎得主。