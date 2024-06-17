賴清德不接受「首戰即終戰」馬辦嗆引戰總統　顧立雄：我們從未求戰

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德16日在黃埔百年校慶致詞時強調，中華民國和中華人民共和國互不隸屬；絕不能接受「首戰即終戰」的投降主義。前總統馬英九辦公室昨則痛批，國家領導人應該要趨吉避凶，讓人民過和平繁榮的的日子，而非刻意挑釁。對此，國防部長顧立雄今（17日）受訪時表示，總統的意思就是要強化自我能力、要有抗敵決心。我國從來沒有求戰，這非常清楚，戰略就是以守勢作戰嚇阻作為原則，逐次削弱中共的任何侵害，讓侵害無法達成。

馬英九辦公室昨指出，賴總統強硬地以「新兩國論」讓兩岸更加劍拔弩張，這是心中沒有人民，沒有憲法，沒有中華民國的總統。民眾要的是和平與繁榮，絕非瀕臨戰爭邊緣，國家領導人應該要趨吉避凶，讓人民過和平繁榮的的日子，而非刻意挑釁。

對於馬辦說人民需要避戰總統，不是引戰總統？顧立雄表示，總統賴清德的意思就是要強化自我能力、要有抗敵決心。

也有媒體追問這是否是投降主義？顧立雄強調，賴清德的意思就是不能接受投降主義，言下之意就不能接受首戰即終戰的概念，我國是守勢作戰，要不斷強化自我防衛能力跟決心，戰略上針對敵人可能行動組織發展防衛構想，逐次削弱敵人攻台能力作為目標，讓對方侵台目的無法遂行。

馬辦批評賴清德不接受首戰即終戰是挑釁？顧立雄指出，我國從來沒有求戰，這非常清楚，戰略就是以守勢作戰嚇阻作為原則，逐次削弱中共侵害的任何階段，讓侵害無法達成。

至於首戰能撐多久？顧立雄表示，這沒有撐多久的問題，戰略以及想定就是以不對稱作戰思維建構重整嚇阻、過程中不斷削弱對方戰力，直到他的企圖失敗。

