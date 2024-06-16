49.5％認國會改革有幫助　林濁水要綠營小心：別被認為反改革

▲前民進黨立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

「國會改革法」覆議案21日將進行表決，藍綠為此展開全台宣講。中華亞太菁英交流協會15日公布最新民調，高達61.4％民眾「支持覆議」，但也有49.5％民眾認為，「國會改革修法」對台灣政治有正面幫助。對此，前民進黨立委林濁水今（16日）表示，這份民調透露出民進黨不應忽視的訊息，青鳥出擊固然氣勢威猛，但還是得努力避免讓民眾認為民進黨站在「反改革」的一方。

林濁水於臉書表示，「中華亞太菁英交流協會」發表民調，民眾有61.4％「支持覆議」，可見多數民眾對黑箱三讀和一些荒腔走板的條文非常不以為然。

林濁水指出，但是儘管「中華亞太菁英交流協會」被認為機構立場「偏綠」，做出的民調，仍有高達49.5％，近五成的民眾認為「國會改革修法」對台灣政治有正面幫助，遠高於認為沒有幫助的33.8 %，這數據透露出民進黨絕對不應該忽視的訊息。

林濁水總結，無論如何，民進黨青鳥出擊固然氣勢威猛，但還是得努力避免讓民眾認為，民進黨站在「反改革」的一方。

本次民調訪問係於2024年6月12日至6月13日進行訪問。此次成功訪問1139位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。本次調查方法係以市話、手機並行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。



▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）