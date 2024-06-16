恩師鄭秀玲批「自我膨脹成太上皇」！黃國昌：尊敬、虛心傾聽

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

前時代力量立委鄭秀玲近日投書媒體宣布退出時代力量，並痛批國民黨及民眾黨立委，包括黃國昌等人「自我膨脹成太上皇」，對新政府蓄意刁難及扯後腿。對此，黃國昌表示尊敬鄭秀玲，並虛心傾聽其意見。

鄭秀玲指出，黃國昌與國民黨團總召傅崐萁合作，火速通過立法院職權行使法及刑法修正案，美其名是國會改革，實則磨刀霍霍準備修理學有專精的官員，讓新政府無法順利推動政務。她強調，立法院和行政院是平行單位，本應互相尊重，但這些立委卻自我膨脹成太上皇，蓄意刁難及扯後腿。

▲前時代力量立委鄭秀玲。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，黃國昌今（16日）回應，國會改革法案曾是2016年時力在選舉時的政見，當時時力黨團也有提出版本。他進一步表示，充實立法院的監督調查機制，才能避免立法院成為行政機關的立法局，這才是真正發揮民主憲政中監督制衡的功能，而在這樣的功能下，「才不會有任何人變成太上皇」。

黃國昌再度重申，民眾黨推動國會改革法案是履行選舉時的承諾，立法院應該發揮監督制衡功能，否則過去民進黨一黨獨大情況下，立法院淪為行政機關的立法局，導致民進黨強行碾壓法案與預算。

黃國昌指出，過去發生過光電貪腐弊案，疫苗、快篩、雞蛋採購則有許多臭不可聞之事，執政黨都沒給外界交代，而目前國會調查權法制限縮，也沒辦法迫使行政部門公開資訊，不過他相信，國會改革法案會讓民眾具體有感。