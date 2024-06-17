白高層赴陸喊「民眾黨堅持兩岸一家親」　她曝細節：再次說謊切割

▲民眾黨中央委員張凱鈞。（圖／翻攝自謝立功臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸於15日在福建廈門舉辦海峽論壇，除了國民黨由副主席連勝文率團參加，民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞也率團與大陸國台辦副主任潘賢掌單獨見面，會中更強調民眾黨堅持兩岸一家親。對此，民眾黨緊急發聲明切割，時代力量黨主席王婉諭16日則表示，張凱鈞2023年也參加過海峽論壇，民眾黨再次複製貼上了同樣的說謊切割術，民眾黨有沒有說謊？支不支持兩岸一家親？是否願意團結捍衛國家主權？這三個問題應該告訴社會大眾。

報導稱，身為民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞也說，當前兩岸互動因民進黨的斷流降至冰點，民進黨堅持「逢中必反」，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。

對此，民眾黨16日發出聲明，張凱鈞是以「個人名義」參加海峽論壇，並非代表黨中央出席，「我們並未收到海峽論壇的正式邀請，也沒有派員參加海峽論壇，張凱鈞並非代表黨中央，呼籲相關人等前往交流，應遵守中華民國《憲法》、本黨黨章及相關紀律。」

王婉諭強調，國家主權，沒有任何模糊空間。時代力量堅決捍衛台灣國家主權，反對中共總書記習進平的對台統戰工作方針「兩岸一家親」，嚴厲譴責與侵略者中國一搭一唱的統戰言論。

王婉諭認為，針對民眾黨中央委員張凱鈞離譜的言論，台灣民眾黨應該明確回答三個問題：第一，民眾黨有沒有說謊？民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞，並不是第一次參加海峽論壇，也再次複製貼上了同樣的說謊切割術。2023年，民眾黨說「張凱鈞是以個人身份向黨中央申請獲准參加」，2024年，民眾黨說「張凱鈞是以個人名義參加海峽論壇，並非代表黨中央出席」。

王婉諭質疑，如果民眾黨要堅稱張凱鈞是「個人名義」參加海峽論壇，中央委員不代表民眾黨，那就抬起胸膛，勇敢的指正中國官媒「張凱鈞率民眾黨參訪團」是假訊息，要求更正。

第二，民眾黨支不支持兩岸一家親？王婉諭指出，張凱鈞怎麼去、說了什麼，不是最重要的，大家想知道的是，民眾黨的立場是什麼？支不支持兩岸一家親？過去倡議兩岸一家親的柯文哲主席，現在支不支持？過去明確表態無法支持兩岸一家親的黃國昌總召，現在支不支持？如果柯、黃沒有出言反駁，那麼，張凱鈞說民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，就是民眾黨的官方態度。

第三，民眾黨捍衛國家主權嗎？王婉諭點出，不管認不認同民進黨的諸多政策，都不該否認，多數台灣人民都認同，蔡英文總統到賴清德總統「顧民主現狀、護台灣主權、反中國併吞」的論述；同時，始終不放棄武力犯台的中國，才是兩岸對立、衝突升高的始作俑者。

王婉諭認為，民眾黨中央委員「民進黨當局堅持『逢中必反』，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高」的說法，是標準的指責受害者，與侵略者唱和的統戰言論。政黨之間，對內，可以充分競爭；對外，就要齊心團結。無論這個國家的名字是台灣、中華民國台灣，還是中華民國都一樣。民眾黨有沒有說謊？支不支持兩岸一家親？是否願意團結捍衛國家主權？這三個問題，是民眾黨應該告訴社會大眾的。