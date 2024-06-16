普丁「最快」18、19日出訪北韓平壤　金正恩盼拉緊朝俄關係

▲金正恩去年9月出訪俄羅斯，與普丁進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁即將於下周出訪北韓（朝鮮）、越南，其中更有消息指出，普丁能最快將於18、19日出訪平壤。一旦成行，將是普丁睽違24年在出訪北韓。在俄烏戰爭尚未結束下，俄朝兩國可能更加拉近彼此之間的合作關係，平壤當局透過提供飛彈、彈藥等武器裝備給俄軍，換取莫斯科當局的援助。

根據韓媒《News1》，儘管目前俄國克里姆林宮、北韓皆尚未對外公開普丁出訪北韓的確切日期，但有外交消息人士分析，普丁可能最快18至19日就會造訪平壤，成為繼2000年7月普丁抵達平壤會晤時任國防委員長金正日以來，睽違24年再度出訪，一旦普丁確定啟程或抵達平壤，可能會有相關報導。

報導分析，俄羅斯與北韓將會針對普丁的出訪突顯出其象徵性意義，尤其強調俄烏戰爭以後，俄朝兩國強化雙方合作所賦予的政治性意義，此次會談普丁也可能與金正恩簽署聯合聲明，進一步昇華兩國間的外交關係。

種種舉動顯示俄羅斯有意在俄烏戰爭開打後衛自身謀取「外交空間」，俄羅斯在深知與歐洲之間的關係短期內無法恢復後，便藉由透過加強與北韓的合作，尋求與其他國家合作的外交空間，解開幕前慘遭外交封鎖突圍的困境。

隨著俄烏戰爭邁入長期化，俄軍逐漸彈盡援絕，然而平壤當局卻願意提供俄軍彈道飛彈、砲彈等常規武器，對俄羅斯形成一大幫助；至於俄羅斯則在北韓違反聯合國安理會制裁時為其辯護、開脫，並協助北韓取得因國際制裁而難以取得的精煉石油。

南韓梨花女子大學教授朴元坤認為，「此次普丁出訪平壤，北韓將會歸之為金正恩在外交上的勝利、政治層面上的功績，以此為方向進行宣傳，透過舉行大型的歡迎儀式強調普丁來訪的象徵意義。」

報導最後也指出，其實俄羅斯仍然顧忌南韓的看法，因此先前普丁才會於本月6日時表示，「非常感謝南韓並未直接提供烏克蘭武器」，透露俄國恢復與南韓外交關係的可能性，且此次普丁並非單獨訪問北韓，而是在結束平壤行程後，緊接著前往越南，更凸顯俄朝之間的關係其實並如外界想像得如此緊密。