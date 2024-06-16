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北海道流氓妹霸凌高中生　勒索2萬元不成「推落溪谷」！關車內猥褻

▲▼內田梨瑚今年4月將少女村山月押上神居古潭的白色吊橋，將其從吊橋上推落。（圖／達志影像／美聯社）

▲內田梨瑚今年4月將少女村山月押上神居古潭的白色吊橋，將其從吊橋上推落。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本北海道留萌市一名年僅17歲的女高中生，今年4月行蹤不明，經過警方長達一個多月的搜索，才終於在旭川市的石狩川下游發現少女的屍體。進一步追查才發現，原來少女因為在社群平台隨意使用21歲女子內田梨瑚的照片，慘遭對方和其他3名男女監禁車內，最後從吊橋推落，墜入溪谷而死。

根據《共同社》、《時事通信社》等日媒報導，慘遭殺害的受害者為17歲的女高中生村山月，其祖母受訪時曾秀出村山月生前所繪製的祖父畫像，透露村山月生前非常喜愛畫畫，是一個「非常可愛的孫女」，無奈最後才得知，孫女已經遭到不良少女推落吊橋、墜入溪谷溺斃。

▲▼搜救人員從神居古潭吊橋進行搜索，一個月後才在石狩川下游發現村山月的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼搜救人員從神居古潭吊橋進行搜索，一個月後才在石狩川下游發現村山月的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼搜救人員從神居古潭吊橋進行搜索，一個月後才在石狩川下游發現村山月的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

居住在北海道旭川市的21歲女子內田梨瑚是這起兇殺案的主謀，其他還有19歲少女、16歲少女、16歲少年等3名共犯。警方調查指出，受害者村山月今年4月在社群網路平台上使用內田梨瑚的肖像，照片來源為19歲少女公開在Instagram上的照片，然而照片使用前並未經過本人同意，使內田梨瑚非常憤怒。

內田梨瑚透過社群網路平台，肉搜出居住在留萌市的17歲少女村山月，村山月向內田承諾，透過電子支付匯款10萬日圓（約新台幣2萬545元）贖罪，然而過程並不順利，內田梨瑚聲稱「沒有收到匯款」。

於是，內田梨瑚等一行人於4月18日晚間將村山月約出來，雙方約在留萌市內的道之驛（類似公路休息站）見面。內田梨瑚開著自己持有的輕型轎車，在眾人的協助下，將村山月強行押上車監禁，接著往旭川市的方向移動。

▲▼21歲兇嫌內田梨瑚。（圖／達志影像／美聯社）

▲21歲兇嫌內田梨瑚。（圖／達志影像／美聯社）

途中，一行人曾經在便利商店下車，村山月曾經試著從車上逃脫，並且大聲呼救，然而最終還是被內田等人發現，不僅再度被關回車內，更遭到眾人憤怒拳打腳踢、猥褻，最終16歲少女、少男離開，而內田則是帶著19歲少女，將村山月載往距離旭川市中心西南方15公里外的當地知名觀光景點，神居古潭。

內田梨瑚將村山月押上名為神居大橋的白色吊橋，將村山月從橋上推落，導致其墜落溪谷溺斃。事後，內田梨瑚還向周遭親友隱瞞案情，聲稱她和村山月經過談判後，村山月已經自行返家。消防當局5月底在石狩川下游尋找到村山月的遺體和衣物。

警方依照殺人、猥褻、監禁、恐嚇等罪嫌，逮捕內田梨瑚等4人。

►北海道女學生失蹤 慘遭2女「從大橋推落溪谷」！警方緊急逮人

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