日本爆臭蟲危機！「惡臭椿象」大量發生中　暴增80倍入侵市區

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣面臨嚴重「蟲蟲危機」，出現大量會散發出惡臭的椿象，整體數量甚至是前一年的80倍之多，當局也緊急發布「臭蟲警報」。椿象與床蝨同樣被稱為臭蟲，除了會散發臭味、吸食人血外，還會影響農作物生長。

根據《富士新聞網》報導，日本愛媛縣政府7日發布臭蟲警報，由於2024年截至目前為止出現的椿象數量，已經暴增至2023年的80倍，對枇杷等農作物造成嚴重影響，因此政府也呼籲農民可以使用袋裝保護農作物或是噴灑農藥。

愛媛縣伊予市雙海町的「雙海農場」（ふたみファーム）主要培育枇杷、柑橘以及奇異果等水果。然而農場雖然會在枇杷果實外面套上塑膠袋保護，然而在種植過程中，為了確認果實顏色，會將塑膠袋戳破一個小洞，沒想到臭蟲就這樣從小孔穿進袋子內。不僅如此，臭蟲還會用刺吸式口器刺穿袋子，吸食果實內的果汁，導致果實凹陷、變黑，無法出貨。

雙海農場無奈表示，由於臭蟲帶來的破壞，導致枇杷2024年的出貨量比往年還少了3至4成，損失慘重。即使他們替接近2萬顆的枇杷一一套上袋子，卻還是難以防止臭蟲入侵。

實際探訪雙海農場的果園，的確可以看到保護套上滿是臭蟲。原本在這段時間應該結出綠色小果實的新芽，在被臭蟲吸食後，無法結果，枯萎變成深咖啡色。目前已經能夠確定2024年的出貨量將比2023年減少。

雙海農場社長橋本勲指出，5月底已經噴灑過一次農藥，不可能無限制地使用農藥，因為他們的使命是「生產安全、安心的水果，並送到顧客手中」，這是農場的基本原則。

愛媛縣病害蟲防治所表示，儘管臭蟲的數量因地而異，但整體上是往年的「數十倍」。他們每週會使用費洛蒙誘捕和夜間光源裝置進行定點定時的調查。

根據愛媛縣病害蟲防治所調查，2024年越冬的臭蟲個體數量平均每2平方公尺就有3.88隻，而2023年只有0.05隻，暴增約80倍。崎山指出，這些臭蟲是2023年夏天出生的，因此不是現在突然增加的，主要是因為2023年秋天的食物豐富，才會導致大量臭蟲成功越過寒冷的冬天。

現存的臭蟲預計壽命可以持續到7月，隨著氣溫上升，牠們會移動到田裡。愛媛縣政府6月7日發布了針對果樹的「臭蟲警報」，提醒農民加強防護措施。

另一方面，臭蟲不僅出現在農田，如今更入侵市區。愛媛松山市量販店的殺蟲劑和防蟲產品也因此銷量暴增。