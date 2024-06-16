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變態鬼父性侵女嬰！「拋牆丟擲」重擊致死　簡訊向岳母示愛羞辱

▲▼南韓鬼父性侵、虐打年僅20個月大的繼女致死。（AI生成示意圖／Adobe Firefly）

▲南韓鬼父性侵、虐打年僅20個月大的繼女致死。（AI生成示意圖／Adobe Firefly）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名驚世女婿犯下滔天大罪，自從與罹患精神疾病的女友交往、結婚後，便多次對20個月大的繼女施暴，不僅性侵繼女，甚至還將繼女拋擊撞牆致死，在岳母不斷追問女兒和孫女的下落時，竟然還傳送「好想X妳」等極具羞辱言語的簡訊，最後二審時被法官判處無期徒刑。

根據韓媒《News1》，南韓大田廣域市大德區中里洞某住宅，於2021年6月15日凌晨發生一起駭人聽聞的虐嬰案，30歲的梁姓男子竟然只因為20個月大（2019年10月生）的繼女半夜不睡覺、哭鬧，便開始無法控管暴怒的情緒，將繼女往牆壁重擊、拋擲，在一陣施暴後，導致繼女身體多處骨折休克死亡。

其實，梁男早在案發的2天前（2021年6月13日）犯下離譜的重罪，他竟然親手性侵繼女，導致繼女腿部出現傷口。直到警方過問時，他才坦承，「2天前我無法克制高漲的性慾，才......」

就連調查此案的搜查官也覺得相當離譜，認為繼女半夜不睡覺、哭鬧的原因，根本就是與2天前慘遭繼父性侵有關，「身為人類，怎麼會做出如此殘忍之事？」

報導指出，梁姓男子的妻子、繼女的生母鄭某本身罹患「邊緣性人格障礙」（BPD），智商約IQ 70至79，因此容易受到梁男控制。自從女嬰死亡以後，梁男便威脅妻子鄭某「不能告訴你娘家的媽」，否則就會受到上天懲罰，鄭某只好協助丈夫棄屍，將女兒遺體置於大型保冰盒。

在完成棄屍後，梁男還要求妻子鄭某放下罣礙，陪他「喝一杯」，鄭某陪同喝酒、唱高跳舞，一路嗨到深夜。

始終無法見到女兒、孫女身影的老婦A某相當擔心，於是他便多次向女婿梁男追問消息，「我女兒、孫女過得好嗎？怎麼最近都沒有消息？」。豈料，梁姓男子竟然連續3次回答，「好想X妳喔，和媽做X」，並表示只要岳母答應，就會誠實告訴妻子和繼女的下落。

A某表示，「你到底在說什麼鬼話」；梁男直接表明意圖，「想和妳一起做愛」。

針對梁男的惡行，一審法官判處30年徒刑，然而求請死刑的檢方認為法官判刑過輕而提出上訴。至二審時，法官判處梁男無期徒刑，至於女嬰的生母鄭某則因為協助丈夫棄屍、且始終未向警方報案，而被判處3年有期徒刑，由於梁男和檢方不再提出上訴，因此二審定讞。

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