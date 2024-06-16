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瑞典領空突遭俄「蘇愷-24」闖入　急派戰機升空攔截

▲▼Su-24,蘇愷-24。（圖／翻攝自維基百科）

▲俄羅斯一架蘇愷-24在14日短暫進入瑞典領空，瑞典升空攔截。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

瑞典軍方指出，俄羅斯一架軍用飛機14日短暫地侵入瑞典在波羅的海（Baltic）哥特蘭島（Gotland）以東的領空後，被瑞典戰機升空攔截。瑞典外交大臣比爾史特龍（Tobias Billstrom）對俄國的行為進行譴責，聲稱這是「不可接受的」，並召見俄羅斯駐斯德哥爾摩大使館的官員說明此事。

綜合外媒報導，瑞典在放棄2個世紀以來的軍事不結盟政策後，於今年3月正式加入北約，成為第32個會員國。6月14日，瑞典與其他幾個盟國在波羅的海參加海軍演習之際，俄羅斯一架蘇愷-24戰鬥轟炸機突然闖入了瑞典哥特蘭島南端以東的領空。

瑞典空軍隨即向這架俄國軍機廣播示警，但俄方卻始終沒有做出回應，因此瑞典緊急派出JAS-39獅鷲戰機升空攔截。對此，瑞典空軍司令韋克曼（Jonas Wikman）表示，俄國此舉證明了該國不尊重瑞典的領土完整，而軍方也密切跟蹤了整個事件過程，隨時準備進行干預。

比爾史特龍告訴路透社，瑞典將召見俄羅斯駐斯德哥爾摩大使館的官員，向其表達強烈抗議，而瑞典也正與盟友和合作夥伴就周邊地區的事件保持密切聯繫。俄羅斯駐瑞典大使館尚未對此事發表任何回應。

瑞典軍方表示，俄羅斯飛機此前在2022年也曾有類似違規行為，當時2架蘇愷-24和2架蘇愷-27侵犯哥特蘭島附近領空，促使瑞典派出多架戰機攔截。與此同時，瑞典的鄰國芬蘭也在14日透露，該國懷疑4架俄羅斯軍用飛機在6月10日侵犯了其領空。

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