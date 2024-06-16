北韓修建「千里長城」？　南韓軍曝分界線詭異動向

▲北韓最近沿著軍事分界線加強修建鐵網、建圍牆，甚至鋪設地雷。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）軍事動向愈加頻繁，自從其最高領導人金正恩重新定義「兩國關係」後，不僅在慶義線、東海線等鐵路鋪設地雷，甚至還修建軍事分界線上的哨所，近來更疑似在軍事分界線修建圍牆，意欲防堵南韓軍隊的入侵，彷彿是高句麗為抵禦唐軍入侵所修建的「千里長城」，外界聯想起冷戰時期的柏林圍牆。

根據《韓聯社》，南韓軍方消息人士昨（15）日透露，北韓軍隊最近在軍事分界線（MDL）、軍事緩衝區（DMZ）北方限制線（軍事分界線以北2公里）之間，開始建立起一道圍牆，且還在周遭挖掘土地、建設道路，目前必須詳細分析北韓意圖，釐清到底是計畫建設圍牆、亦或修建警戒設施。

另外，北韓軍隊曾經於本月9日中午12時30分在中部戰線軍事緩衝區進行作業時，20至30多名北韓軍人拿著十字鎬、鏟子越過軍事分界線，遭到南韓軍隊實施警告射擊。南韓軍方研判，當時這群北韓軍人可能正在邊境修建圍牆等工事。

據悉，金正恩去年底曾經針對南北韓關係重新定義為「兩交戰國關係」，隨後便指示相關單位在慶義線、東海線、箭鏃高地戰術道路等連結南北韓之間的道路與鐵路鋪設地雷，切斷與南韓之間的「物理連結」。

報導分析，北韓不排除將延著軍事分界線蓋圍牆，令外界聯想起冷戰時代的柏林圍牆。目前在這條長達248公里的軍事分界線和北方限制線上，設有連結北韓最前線監視哨所（GP）的鐵絲網，且目前北韓軍隊仍在進行相關的修建作業。