國會改革宣講「查弊案」！　徐巧芯：「藍鷹」即使疲倦眼神仍有光

▲立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對立法院即將展開的國會改革法案覆議大戰，藍、綠今（15日）都選在台南市舉行宣講座談會，國民黨一早在台南市東區龍山公園開辦，包括立委謝龍介、柯志恩、徐巧芯、王鴻薇、吳宗憲都到場宣講。其中，王鴻薇痛批，民進黨這麼怕國會改革，就是怕被查弊案；徐巧芯則說，藍營支持者是「藍鷹」，即使有疲倦，眼睛仍有光，從不退縮。

吳宗憲指出，這個世界所有民主國家的行政權都是讓立法院監督，不管是美國參議院、眾議院，但是到台灣就不一樣，2016年的民進黨認為立法院要監督行政院，他們要求國會要有調查權、聽證權，甚至也要藐視國會罪，但是現在完全忘記這件事，就是因為他們執政之後要搞鬼。

身為檢察官的吳宗憲也說，司法圈的人做事都是拿事實來講、拿條文來講，沒有像現在民進黨提出虛幻飄渺的東西，現在的立法院天天都在面對這些事情，每天都在面對胡說八道的創意大賽，問問民進黨敢不敢出去其他國家說，國會有聽證調查權是違法人權？

王鴻薇上台時就問現場民眾「民進黨怕什麼？」，她直言就是「查弊案」，因為有太多黑箱、貪汙、腐敗，所以在這次國會改革法案要通過時，民進黨整天鋪天蓋地扭曲、造謠以及抹黑。

王鴻薇接著舉例，疫情時要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，人民缺什麼政府就賺什麼，請問有沒有鬼？光是一個買完雞蛋變臭雞蛋，還要銷毀，光是臭雞蛋被銷毀，政府花了10億元新台幣，要不要查？

徐巧芯也說，民進黨說他們是青鳥，她則想到藍營是「翱翔在高處，眼神銳利的老鷹」，「我們是藍鷹」，「速度敏捷、氣勢威猛，我們可以自由飛翔，我們穿過陡峭的岩壁，經過一片汪洋，但不能停下揮動我們的翅膀，即使有疲倦的時候，但我們的眼睛仍然閃著光，從不退縮，讓我們一起振翅高飛」。