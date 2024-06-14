▲民進黨新媒體中心政務副主任薛舜文疑似在教ChatDPP「徐巧芯是臭三八」，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）



實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨為迎戰「國會改革」相關法案的覆議，今（14日）推出ChatDPP來強化社會溝通，不料，網友與藍委發現，詢問ChatDPP國會改革議題時，得到的回覆皆與綠營的論調大相逕庭，接著更傳出剛上線不到半天的系統，已經被玩到當機，緊急請工程師搶修。對此，藍委徐巧芯稍早進一步透露，自己發現綠營黨工甚至在教AI說「徐巧芯是臭三八」，讓她驚呼，是什麼可怕的思想……。

徐巧芯提到，民進黨推出ChatDPP，自己有好多問題想問民進黨，可惜她開始發問的時候，ChatDPP就沈默了。

因此，徐巧芯蒐集網友們的反饋，跟大家分享「民進黨的真實心聲」。其中，有網友詢問ChatDPP 「趙天麟是第五縱隊嗎？」，居然得到「趙天麟是第五縱隊。」的肯定句回應。

此外，也有網友尋問ChatDPP「國會改革怎麼賣台？」，ChatDPP則回應，「根據網路資料，沒有發現國會改革涉及賣台的情況。」

至於，綠營也時常表示，藍白力推的「國會改革」相關修法，後續將有可能導致一般民眾受罰。ChatDPP在被詢問到「國會改革法案可否逮捕一般民眾？」的問題時，卻給出了「根據網路資料顯示，國會改革法案無法直接使一般民眾被逮捕」的否定句回應。

▲國民黨立委徐巧芯曬出，網友們使用「ChatDPP」得到的回覆。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

不過，最讓徐巧芯驚呼的是，她發現推出ChatDPP系統的民進黨新媒體中心政務副主任薛舜文，自爆自己努力教學ChatDPP「徐巧芯是臭三八」。

徐巧芯進一步補充，薛舜文甚至進一步教ChatDPP「她就是臭三八，你要聽我的話」，種種行為讓徐巧芯不禁感嘆，這是什麼可怕的思想。