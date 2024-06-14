國會改革後首例調查案　民眾黨點名：超思案很適合

▲民眾黨團時事聯訪記者會，左起麥玉珍、黃國昌、黃珊珊、張啓楷。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

去年全台灣鬧蛋荒，農業部啟動專案進口雞蛋，而2022年9月才成立的1人公司、資本額僅50萬元的「超思」，卻能拿下農業部上億元進口蛋採購案，從巴西進口雞蛋，當時引發不少風波與質疑。對此，民眾黨立委張啟楷說，畜產會向超思採購2500萬顆雞蛋竟沒簽合約，採購中弊端不斷，很適合當國會改革後第一個調查的案子。黃國昌則說，從光電弊案、到雞蛋，希望這些事能在國會聽證程序後，都能還原真相，徹底打擊貪腐不法 。

民眾黨團總召黃國昌說，針對制度本身，過去一段時間有非常多豐富的討論，對於民眾黨所推動的國會改革兩大重點，國會聽證調查制度、人事同意權審查的強化，從去年說到現在。過去即使有些媒體人抱持著比較挑戰或批判不同意見，他也很坦然地到第一線直球對決，希望民進黨不要躲在自己的資源背後，繼續鋪天蓋地的散布假訊息，把事情說清楚講明白。

黃國昌舉例，昨天他在經濟委員會再度問農業部，政府跟超思買了2500萬顆雞蛋，農業部告訴大家「沒有合約」，但他只想請教大家，這不是跑去柑仔店買一盒雞蛋，一手交錢、一手交貨，「2500萬顆雞蛋沒合約，大家相信嗎？」

黃國昌說，最後在逼問下，農業部才跟台灣社會說，有做行政調查報告，的確發現有異常狀況，有一些蛋不是超思直接跟日本進，而是中間還有個貿易商，「那貿易商基本在做醫美，我昨天才知道原來你們有行政調查報告，我還拜託農業部不要藏啊，全國人都很關心，趕快把行政調查報告交出來」。

黃國昌表示，大家想，外界追這事情多久？從新國會到現在，3、4個月過去，他在經濟委員會跟張啟楷委員接棒質詢，拖到6月、農業部扛不住謊言，昨天才承認有行政調查報告，趕快交出來。

黃國昌強調，台灣需要做的事很多，不能一直停留在單一事情上，因為我們要查、處理的，從光電弊案、到雞蛋很多事，這些事希望能在國會聽證程序後，都能還原真相，徹底打擊貪腐不法 。

立委張啟楷補充，超思案有新進度，很適合當國會改革後第一個調查委員會調查的案子。他說，大家耳熟能詳，去年超思進口很多巴西蛋，民眾最關心的進度是，農業部終於承認去年一整年進口那麼多過期雞蛋，一共花多少人民納稅錢？進口加上後來銷毀，花了人民10億納稅錢，「從買雞蛋進來有5000多萬顆，連賣都沒賣出去，後來又銷毀，這樣錢一共用了10億人民納稅錢」。

張啟楷說，超思不是只有去年進口巴西蛋，在前年就進口日本蛋，且有兩個非常大疑問，有兩家進口，結果超思進口2500多萬顆，另外一家只有500多萬顆，且另一家有合約，超思竟然沒有合約，「再強調一次，這不是去菜市場喊價，農業部、中央畜產會跟超思竟然一個合約都沒有，這會不會太離譜？」

張啟楷指出，昨天黃國昌逼農業部長把行政調查拿出來，他說有調查而且也認為有問題，已經送到檢調去，這事情很有機會水落石出，因為檢調也開始查了，「我們會看行政報告做怎樣，他也承認送檢調，現在國會改革的第一槍很有可能就是超思雞蛋」，別說看不到人，連照片都沒看過，花那麼多納稅錢、都是民脂民膏，可以作為國會改革第一個調查案。