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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者揭「3黨無贏家」　中華亞太民調：61.4％挺國會改革覆議

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾響應「青鳥行動」聚集在立法院外。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院針對國會職權修法提出覆議，公民團體號召「青鳥」下周重回立院，藍綠周末展開全台宣講，大打輿論戰。中華亞太菁英交流協會今（15日）公布最新民調，結果顯示，有高達6成民眾支持覆議，讓立法院重新討論修法議題；此外本屆國會滿意度僅2成4，東海大學政治教授沈有忠解讀，立院亂象讓藍白綠3個政黨都沒有贏家。

根據本次民調，有55.1％的民眾並不清楚這次立法院「國會權力」的修法內容。這也反映在61.4％的民眾支持覆議，要求立院重新討論「國會權力」法案，其中即便是國民黨、民眾黨的支持者，都有約4成支持覆議，和不支持相當接近。

民調顯示，儘管有49.5％的民眾認為本次「國會權力」修法對台灣政治有正面幫助，但值得注意的是，從交叉分析顯示：認為修法有正面幫助的民眾之中，也有近6成（59.8％）支持覆議；而不論清楚或不清楚修法內容的民眾之中，都有超過6成支持覆議。

對此，沈有忠指出，從民調結果看出，多數民眾對於「國會權力」修法的過程和影響仍不夠清楚，原因在於修法過程過於急促，而民眾不僅只是期待國會改革，更期待改革要符合民主、遵守程序、實質討論。

另一方面，民調顯示，這屆立院滿意度僅2成4；另詢問這屆和上屆相比，4成7滿意上屆立院的表現，僅2成8滿意本屆立院表現；而詢問對於民進黨、國民黨、民眾黨立委表的滿意度，滿意民進黨立委表現是4成2、國民黨是3成1、民眾黨是3成1，不過值得注意的是，受訪民眾對三黨的不滿意度都高於滿意度。

中華亞太菁英交流協會秘書長、學者王智盛分析，這屆立院的表現未符合民眾的期待，近期在野黨立委在國會以多數暴力造成的諸多亂象恐是關鍵。沈有忠續指，這次的國會權力修法，因為程序瑕疵，因此傷害了立法院在台灣選民心中的形象，提醒在野黨立委不該畫錯重點，民眾沒有反對國會改革，民眾反對的是沒有民主的國會改革。

最後，本次民調也針對總統及行政院長的滿意度進行調查，其中，總統賴清德滿意度是5成3，行政院長卓榮泰院長滿意度是4成4。沈有忠解讀，由於立院亂象讓藍白綠3個政黨都沒有贏家，甚至讓新內閣陷入空轉風險，當前有諸多重大議題有待朝野協力解決，3黨都應以國家利益優先，並且回歸《憲法》規範，重大的政治改革應該緩步凝聚共識。

本次民調訪問係於2024年6月12日至6月13日進行訪問。此次成功訪問1139位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。本次調查方法係以市話、手機並行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。

▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會執行「立法院滿意度與國會權力修法」民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

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