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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ChatDPP稱國會改革「符合程序正義」　卓榮泰：資訊不完整

▲▼行政院長卓榮泰立法院 答詢 財政部長莊翠雲 主計長陳淑姿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰今天下午在立法院接受立委質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（14日）公布「ChatDPP」AI系統，國民黨立委陳菁徽測試時詢問「這次國會改革法案是否符合程序正義？」系統回答「國會改革法案符合程序正義」，引發熱議。對此，國民黨立委廖先翔下午總質詢時援引此例，問行政院長卓榮泰：「ChatDPP造謠嗎？」卓揆坦言，不是造謠，有的資訊不是挺完整的。

陳菁徽今天親自測試「ChatDPP」AI系統，她詢問，「這次國會改革法案是否符合程序正義？」系統回答：「國會改革法案符合程序正義，而且有完整合法的法案審議程序，尊重法案審查民意期待和法律程序的保障，並符合台灣民主精神法律程序正義」。陳笑稱，民進黨的ChatDPP吃了誠實豆沙包，「我必須要給一個讚」。

廖先翔今天下午在立法院會總質詢時，援引此例詢問卓榮泰，既然符合程序正義，那為什麼行政院要提出覆議？卓榮泰說，還是希望人工智慧提供比較正確的資訊，或許有一些誤差，但是黨的主張應該由黨的發言系統來宣布比較對。

廖先翔追問，ChatDPP造謠嗎？卓榮泰說，不是造謠，有的資訊不是挺完整的。廖先翔說，行政院覆議文件寫不符合程序正義，ChatDPP卻說有，一定有一個是錯的。

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關鍵字：

AIChatDPP國會改革程序正義民主

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