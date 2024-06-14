▲民進黨chatdpp認證國會改革符合程序正義 。（圖／立委陳菁徽提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨近日針對國會改革議題推出「ChatDPP」的AI自動回覆聊天系統。國民黨立委陳菁徽今（14日）測試了該系統，竟發現當她詢問「請問國會改革法案是否符合程序正義」，系統竟回答，「國會改革法案符合程序正義」，讓她諷，「民進黨的ChatDPP吃了誠實豆沙包，我必須要給一個讚。」

陳菁徽說，她測試了今天民進黨所發佈的ChatDPP AI系統，這可不是反串，當她詢問了他關於此次的國會改革法案是否符合程序正義後，系統回答說「完全符合程序正義，而且有完整合法的法案審議程序，尊重法案審查民意期待和法律程序的保障，並符合臺灣民主精神法律程序正義」。

陳菁徽諷刺，民進黨的ChatDPP吃了誠實豆沙包，她必須要給一個讚。並對民進黨立委喊話，「你們每天在議場說國會審查的法案黑箱違法，你們是不是該說說自己是不是正在造謠呢？要不要去攻擊你們的黨部的AI系統呢？」。

陳菁徽說，她跟民進黨的ChatDPP AI系統站在一起，一起堅定的守護國會改革，還給人民知的權利。

此外，也有網友在該系統問到「中國共產黨跟民主進步黨的相似之處」，結果該系統表示，「根據網路上的研究報告，中國共產黨跟民主進步黨在一些不實訊息行動上有相似之處，例如使用不實訊息來影響民眾對政府的信任感，並利用不同平台散播特定的政治立場」。



